WhatsApp पर भी रिकॉर्ड हो सकेंगी कॉल! बेहद सिंपल है इसका तरीका, आप भी जानिए

How to Record Calls on WhatsApp Trick: कुछ समय पहले कॉल रिकॉर्डिंग ऐप्स (Call Recording Apps) को बैन कर दिया गया था जिससे स्मार्टफोन यूजर्स काफी दुखी थे. नॉर्मल फोन कॉल्स को रिकार्ड करने का ऑप्शन तो फिर भी मिल जाता है लेकिन वॉट्सएप कॉल्स को रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल है. जब चैटिंग और कॉलिंग के लिए आज के समय में वॉट्सएप (WhatsApp) का बहुत इस्तेमाल होता है तो इस प्लेटफॉर्म पर आने वाले कॉल्स को रिकॉर्ड करने का क्या तरीका हो सकता है, आइए जानते हैं..

WhatsApp पर कॉल रिकॉर्डिंग

आपको बता दें कि वॉट्सएप पर कॉल को रिकार्ड करने का कोई आधिकारिक तरीका या फीचर नहीं है. इस चैटिंग प्लेटफॉर्म पर कॉल्स को रिकार्ड करने के लिए आपको एक थर्ड-पार्टी ऐप का इस्तेमाल करना होगा. वैसे तो कई ऐप्स मार्केट में उपलब्ध हैं लेकिन आज हम आपको Call Recorder Cube ACR के बारे में बता रहे हैं जिससे आप बहुत आसानी से कॉल्स को रिकार्ड कर सकते हैं.

फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

Call Recorder Cube ACR से कॉल्स को रिकार्ड करने के लिए कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा. सबसे पहले आपको इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा. ऐप जब आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल हो जाए, तो फोन की सेटिंग्स में जाकर, 'एक्सेसेबिलिटी' ऑप्शन में इस ऐप के ऐप कनेक्टर को एनेबल करना होगा. जरूरी पर्मिशन्स देने के बाद आपको वॉट्सएप कॉल्स के ऑप्शन को ऑन करना होगा. इसके बाद आप आसानी से अपने वॉट्सएप कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकेंगे. आप चाहें तो ऑटो-रिकॉर्डिंग या फिर मैन्यूअल तरीके से कॉल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं