Xiaomi लेकर आ रही रही है Mi A3 और A3 Lite, जानें इसके शानदार फीचर्स

नई दिल्ली: चाइनीज स्मार्टफोन मेकर शाओमी (Xiaomi) बहुत जल्द Mi A3 और A3 Lite लेकर आ रही है. यह फोन Mi A2 का सक्सेसर होगा. ताजा लीक में इसके कुछ फीचर का खुलासा हुआ है. लीक के मुताबिक, Mi A3 में स्नैपड्रैगन 730 और A3 Lite में स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर होगा. लीक के मुताबिक, यह स्मार्टफोन तीन कल ऑप्शन- ब्लू, ग्रे और व्हाइट में लॉन्च किया जाएगा. इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर फीचर नहीं दिया गया है. इसकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि इसमें इन-डिस्प्ले स्कैनर दिया जा सकता है.

3.5mm का ऑडियो जैक लगा हुआ है. सेल्फी कैमरा के लिए वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया है. सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का हो सकता है. लीक इमेज में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. माना जा रहा है कि यह 48MP+8MP+2MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा.

Xiaomi Mi A3 official pics w/o watermark. Enjoy. PS: I am not 100% on the specs as my info is contradicting in some ways. SD665 but 1080p is not a CC9 and not a CC9e either, so please take this wiht a grain of salt. Pics are official though. More: https://t.co/6uWOokV3Lb pic.twitter.com/BSqqAQW9z4

