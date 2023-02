Shehnaz Gill के खिलाफ इस सिंगर ने उगला जहर, कहा- 'क्या टैलेंट है?' फिर भड़के फैंस ने लगा दी क्लास

वायरल हुआ सोना का ट्वीट

आपको बता दें कि शहनाज कौर गिल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक इवेंट के दौरान अजान की आवाज सुनते ही शहनाज अपना गाना रोक देती हैं. अब इसी वीडियो पर सिंगर सोना मोहापात्रा ने अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा-'शहनाज के सम्मान के काम ने मुझे आज यौन अपराधी की याद दिला दी. जब साजिद खान को नेशनल टीवी पर सम्मान दिया गया. काश उनके पास बहनचारे के लिए भी सम्मान होता.'

all the twitter adulation for #ShehnaazGiII’s act of ‘respect’ today reminded me of her ‘support’, ‘reverence’ & ‘glorification’ of a multiple accused sex offender & pervert #SajjidKhan when he was platformed on National TV.Wished she had some respect for her sisterhood. #MeToo

— Sona Mohapatra (@sonamohapatra) February 23, 2023