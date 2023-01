Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Reaction: 'गुम है किसी के प्यार में' शो हो जाएगा बंद! 'विराट' की इस हरकत के बाद शो को बताया 'डेड'

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin May End Soon: टीवी शोज की ऑडिएंस काफी ज्यादा है और हर शो की अपनी अलग फैन फॉलोइंग है. बता दें कि कि टॉप टीआरपी वाले शोज में जिस एक शो का नाम पिछले कुछ समय से जरूर लिया जा रहा है, वो 'गुम है किसी के प्यार में' (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) है. इस शो के मेन किरदार 'विराट' (Virat), 'सई' (Sai) और 'पाखी' (Pakhi) के काफी चाहने वाले हैं और सभी लोग इनके शो के हर एपिसोड पर रिएक्शन देते रहते हैं. हाल ही में सामने आए एक प्रोमो ने इस शो के व्यूअर्स को काफी ज्यादा निराश किया है और उन्होंने इस प्रोमो को देखकर 'गुम है किसी के प्यार में' को 'डेड' (Dead) बताया है. आइए जानते हैं कि प्रोमो में ऐसा क्या दिखाया गया है...

'विराट' की इस हरकत के बाद शो को बताया 'डेड'

जैसा कि हमने आपको अभी बताया, 'गुम है किसी के प्यार में' (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें सई के तरफ विराट के बर्ताव ने व्यूअर्स को चौंका दिया है और शो की काफी ट्रोलिंग हो रही है. सई किसी बात पर पाखी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती हैं जब विराट सई की जगह पाखी की साइड लेते हुए थप्पड़ मारने से उसे रोक देता है. विराट का इस तरह पाखी का गलत साथ देना फैंस को पसंद नहीं आ रहा है.

And with this,GHUM IS DEAD

Am sure they give This Garbage of a man such pathetic dialogues on purpose but as aud we can’t take this TOXICITY!

Such Inhumane things to say! Just yesterday he was in love with her mental asylum’s waiting for V&P #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/hUW6rDVB24

— Naina_H (@NH_hope13) January 31, 2023