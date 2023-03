The Kapil Sharma Show पर Ranbir Kapoor ने दिखाया बॉलीवुड का डार्क साइड! बोले- अब अपनापन नहीं...

फिल्म इंडस्ट्री में अपनापन नहीं रहा...!

'द कपिल शर्मा शो' में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor Baby) ने बॉलीवुड के डार्क साइड से पर्दा उठाते हुए कहा, 'अब अपनापन शायद नहीं रहा है इस फिल्म इंडस्ट्री में, जहां सब आकर त्योहार के वक्त या किसी की फिल्म रिलीज के वक्त, एक-दूसरे को सेलिब्रेट करते थे.' रणबीर (Ranbir Kapoor Instagram) कहते हैं, उन्हें लगता है आजकल वो जमाना नहीं रहा और वह उस समय को बहुत मिस करते हैं जब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे फिल्म इंडस्ट्री में.'

#RanbirKapoor on how the Industry support and scenario has changed. pic.twitter.com/FPhvBAqTyE

— WordMinter (@SimonMinter7_) March 5, 2023