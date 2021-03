Chenab Arch bridge: विज्ञान और तकनीक की जुगलबंदी! दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल पुल पर जल्दी कर सकेंगे यात्रा, देखें वीडियो

नई दिल्ली: दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, जम्मू-कश्मीर बारामुला लिंक रेल प्रोजेक्ट (Jammu and Kashmir Baramulla Link Rail Project) के तहत बनने वाले चिनाब आर्क का निचला आर्क सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है. इतना ही नहीं इस महीने के अंत तक ऊपर वाले आर्क का काम भी पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद रेलवे, ट्रैक बिछाने का काम शुरू कर देगा. 272 किलोमीटर लंबाई वाले इस रेल लिंक प्रोजेक्ट का 161 किलोमीटर ट्रैक बनकर तैयार है. इसमें 119 किलोमीटर का ट्रैक टनल से होकर गुजरता है.

गौरतलब है कि आजादी के बाद भारतीय रेलवे के इतिहास में यह पुल विज्ञान और तकनीक का बेहतरीन नमूना पेश करेगा. आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में कुल 38 टनल हैं. इसमें सबसे लंबी टनल की लंबाई 12.75 किलोमीटर है. ब्रिज को बनाने के लिए खास तरह के दो केबल कार बनाए गए हैं, जिनकी क्षमता 20 और 37 मीट्रिक टन है. रेल अधिकारियों के मुताबिक 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अगर हवा चली तो यह पुल आसानी से टिका रहेगा.

In a historic moment, the arch bottom of the Chenab bridge has been completed today. Next, the arch upper of the engineering marvel in making will be completed.

It is all set to be the world's highest Railway bridge. pic.twitter.com/dqwN5N2HTE

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) March 14, 2021