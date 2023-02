Lansdowne tourist places: आप जब भी किसी से पूछते होंगे कि उत्तराखंड का कोई बेस्‍ट हिल स्टेशन घूमने जाना है तो कहां जाना चाहिए. जवाब में आपको मसूरी और नैनीताल ही मिलता होगा, लेकिन क्‍या आप जानते हैं इसके अलावा यहां लैंसडाउन (Lansdowne Hill Station) हिल स्‍टेशन भी है. यहां आप वीकेंड पर प्‍लान कर सकते हैं. अगर आप हर पल मौसम बदलते हुए देखना चाहते हैं तो आपको एक बार यहां जरूर जाना चाहिए. अगर आप वहां जाएंगे तो देखेंगे कि कभी सूरज दिख रहा है तो कभी हर तरफ बादल ही बादल छा रहे हैं. आप यहां गर्मी के मौसम में भी बहुत मजा कर सकते हैं.

टिप एन टॉप (Tip N Top Point)

#Bharat is home to the great #Himalayas and many other mountain ranges with unique biodiversity. Tip N Top, Lansdowne..... #InternationalMountainDay #MountainMatters@moefcc

@UNFCCC

@DDNewslive pic.twitter.com/p0a85YWOQm

— Shasha Sh (@ShashaSh5) December 11, 2020