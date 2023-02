Hotel Booking Tips: होटल में बुकिंग करवाएं तो फ्री में घर ला सकते हैं ये चीजें, नहीं देना होगा एक्सट्रा चार्ज; क्या जानते हैं आप

Things you can take from Hotel: कहीं बाहर घूमने जाने पर ठहरने के लिए होटल का कमरा किराये पर लेना सामान्य बात है. कमरे में प्रवेश करने पर हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं. वहां पर कई सारी ऐसी लुभावनी चीजें रखी होती हैं, जिन्हें साथ में घर ले जाने के मन करता है. हालांकि अगर हम उन्हें ले जाते हुए पकड़े गए तो एक्स्ट्रा पेमेंट के साथ ही शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ सकती है. लेकिन क्या आपको पता है कि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें आप हक के साथ बेझिझक अपने घर ले जा सकते हैं और इसके लिए कोई आपको टोकेगा भी नहीं. आज ऐसी ही चीजों के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं. उम्मीद है कि यह लेख आपके काफी काम आएगा.

होटल के कमरों से क्या ले जा सकते हैं (Things you can take from Hotel)

शैम्पू या कंडीशनर (Shampoo or Hair Conditioner)

होटल के कमरों में आपको अक्सरहेयर कंडीशनर या शैंपू के पाउच रखे मिल जाते हैं. ये सब चीजें होटलों की ओर से अपने ग्राहकों को फ्री में उपलब्ध करवाई जाती हैं. आप चाहें तो उनका होटल में यूज कर सकते हैं या फिर अपने बैग में रखकर घर ले जा सकते हैं. इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा.

साबुन ले जा सकते हैं घर (Soap)

कई सारे होटल अपने गेस्ट को नहाने के लिए छोटे साइज की साबुन भी उपलब्ध करवाते हैं. ये साबुन उन कमरों में ठहरने वाले गेस्ट के लिए फ्री (Things you can take from Hotel) होती हैं. आप चाहें तो उन्हें यूज करें या फिर बैग में रखकर अपने साथ ले जा सकते हैं. ऐसा करने पर आपको कोई टोकेगा भी नहीं है. इस तरह की साबुन पर कई बार होटल का नाम भी लिखा होता है, जिसके जरिए वे अपना प्रचार करना चाहते हैं.

चाय-कॉफी के पाउच (Tea- Coffee Sachets)

अनेक होटल्स में गेस्ट के लिए कॉम्प्लिमेंट्री चाय-कॉफी, चीनी और मिल्क पाउडर के पाउच और चाय बनाने वाली इलेक्ट्रिक केतली रखी जाती है. आप केतली में ये सब चीज डालकर अपने लिए चाय या कॉफी बना सकते हैं. अगर आप वहां पर चाय-कॉफी नहीं पीना चाहते तो ये सारे पाउच अपने बैग में रखकर फ्री में घर ले जा सकते हैं. इसके लिए आपको कोई फालतू चार्ज नहीं देना होगा. हालांकि केतली ले जाने की गलती मत करना वरना आपको पछताना पड़ सकता है.

पानी, टूथब्रश, पेस्ट जैसी चीजें (Water, Toothbrush, Paste)

होटलों में कई बार मेहमानों को कॉटन पैड्स, बाथरूम स्लीपर, पेपर, पेंसिल, सिलाई किट, पानी की बोतल, टूथब्रश, टूथपेस्ट, शेविंग का सामान, शावर कैप, स्टेशनरी का सामान जैसी चीजें कॉम्प्लिमेंट्री दी जाती है. आप होटल (Things you can take from Hotel) से निकलते वक्त चाहें तो उन्हें अपने साथ घर ले जा सकते हैं. ऐसा करना पूरी तरह लीगल होता है और इसके लिए कोई आपसे पूछताछ भी नहीं करेगा.

