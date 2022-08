Vacation Loan: फॉरेन ट्रिप के सपने में पैसे की कमी नहीं बनेगी बाधा, घूमकर किस्तों में चुका सकेंगे खर्च

Foreign Trip Loan: जब भी हम फॉरेन ट्रिप का ख्याल करते हैं तो हमारे दिमाग में पैसों के साथ एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है. पैसे की कमी विदेश घूमने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सपना भी किस्तों में पूरा किया जा सकता है. यानि की आप घर, गाड़ी और पढ़ाई की ही तरह किस्तों में पैसे चुकाकर विदेश भी जा सकते हैं.

Trip By EMI: फॉरेन की यात्रा के लिए अब ईएमआई ले सकते हैं और घूमने के बाद आराम से पैसे चुका सकते हैं. कई ट्रैवल कंपनियां अब घूमने के लिए वेकेशन लोन दे रहीं हैं. वेकेशन लोन के जरिए हम कहीं भी घूम सकते हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप नकद पैसे न होते हुए भी विदेश जा सकते हैं और बाद में आराम से पैसे चुका सकते हैं.

कौन सी कंपनीज देती हैं लोन?

लॉकडाउन पीरियड के बाद कुछ कंपनियों ने वेकेशन लोन (Vacation Loan) और ट्रैवल लोन (Travel Loan) की सुविधा शुरू की है. ये स्कीम आजकल नए कपल्स के बीच काफी पॉपुलर हो रही है.

-ट्रैवल नाउ पे लेटर (Trevel Now Pay Later)

-थॉमस कुक (Thomus Cook)

-ट्रैवल फिनटेक (Travel Fintech)

-ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू (Gross Marchendise Value)

इनके अलावा भी कई इंटरनेशनल और नेशनल कंपनीज इस तरह की फैसिलिटी देती हैं. जिनमें अप्लाई कर के आप आसानी से वैकेशन लोन ले सकते हैं.

Eligibility

अलग-अलग कंपनीज के अलग-अलग क्राईटेरिया होते हैं लेकिन इस लोन के लिए Elegible होने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं.

-उम्र 21 साल से ज्यादा हो.

-आपके पास कर्ज चुकाने लायक प्रॉपर्टी हो.

-कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र जरूरी हैं.

कैसे पाएं लोन?

आप इंटरनेट पर जाकर इन कंपनीज की वेबसाइट्स पर लोन के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं. वेबसाइट पर कंपनियों का नंबर भी डला रहता है, उसपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. कंपनीज को फोन कॉल कर पूरी जानकारी अच्छी तरह ले सकते हैं. ये लोन आमतौर पर ऑनलाइन ही मिलते हैं. बैंक के चक्कर काटने जैसी दिक्कतें नहीं आती हैं और आसानी से लोन मिल जाता है.

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर