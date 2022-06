Dark Underarms के कारण Sleeveless पहनना हुआ मुश्किल, इस तरह पाएं कालेपन से छुटकारा

How To Get Rid Of Dark Armpits: डार्क अंडरआर्म्स से हर कोई छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि इस समस्या का सामना कई लोगों को करना पड़ता है. इस वजह से लड़कियां अक्सर स्लीवलेस ड्रेस पहनने में हिचकिचाती हैं. अगर आप भी इस परेशानी से निजात पाना चाहते हैं, तो कुछ घरेलू टिप्स आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

डार्क अंडरआर्म्स की कैसे करें सफाई?

अट्रैक्टिव दिखने के लिए कई महिलाएं स्लीवलेस ड्रेस (Sleeveless Dress) पहनाना पसंद करती है, लेकिन उनको मुश्किलें तब आती हैं जब अंडरआर्म्स में कालापन (Dark Underarms) आने लगता है, ऐसे में वो मनचाहा आउटफिट नहीं पहन पातीं, इस समस्या का सामना आप लम्बे समय से कर रहे हैं, तो ये खास टिप्स आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं.

1. कॉफी और ऑरेंज (Coffee & Orange)

कॉफी और संतरे भी आपके अंडरआर्म्स के कालेपन को दूर करने में बेहतरीन उपाय साबित होते हैं. इसके लिए आपको एक पैकेट कॉफी लेना है, उसके पहले एक संतरे के आधे टुकड़े से दोनों अंडरआर्म्स को साफ करें. फिर कॉफी पाउडर से रब करें और तकरीबन 2-3 मिनट घिसने के बाद बचे आधे संतरे के टुकड़े से फिर से साफ कर लें. आखिर में बगलों को ठंडे पानी से धो लें. ऐसा आपको हफ्ते में 2 बार करना है.

2. नींबू और शहद (Lemon & Honey)

अगर आपको अंडरआर्म्स के कालेपन की समस्या लंबे समय से है तो आपको नींबू के रस और शहद का इस्तेमाल करना चाहिए. इसके लिए आप एक बाउल में नींबू का रस और शहद का पेस्ट बनाकर अपने अंडरआर्म्स में लगाएं और कुछ देर के बाद उसे ठंडे पानी से धो लेना लें. ये तरीका आपको हफ्ते में 3 बार अपनाना है, आप जल्द इसका रिजल्ट देख पाएंगे.

3. बेसन और दही (Besan & Curd)

बेसन और दही स्किन के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है, बेसन चेहरे की झुर्रियों को हटाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अंडर आर्म्स के लिए दही और बेसन का पेस्ट सबसे ज्यादा लाभकारी होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसन लेना है, उसमे गुलाब जल और दही डालकर उसका पेस्ट बना लेना है. अब लगभग 10 मिनट तक इसे अपने अंडरआर्म्स में लगा कर रखें, फिर इसे धो लें ऐसा आपको वीक में 2 बार करना है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)