How To Do Hair Spa At Home: घर पर बिना खर्च के ऐसे करें Hair Spa, बाल दिखेंगे Jennifer Winget जैसे शाइनी

How To Do Hair Spa At Home: हेयर स्पा एक हेयर ट्रीटमेंट है जिसको लोग सैलून में जाकर महीने में 1 या 2 बार करवाते हैं। सैलून में हेयर स्पा ट्रीटमेंट काफी मंहगा होता है जिसमें आपकी जेब काफी ढीली हो जाती है। ऐसे में आज हम आपके लिए घर पर हेयर स्पा करने की विधि और फायदे लेकर आए हैं। घर पर हेयर स्पा करना बहुत ही आसान होता है जिसको आप घर पर मौजूद चीजों से कम खर्च में ही कर सकते हैं।

इसके अलावा हेयर स्पा करने आपकी स्कैल्प में मौजूद सारी गंदगी साफ हो जाती है। साथ ही इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर हो जाता है। इतना ही नहीं इससे आपके बालों से डेंड्रफ की समस्या को भी दूर किया जा सकता है, तो चलिए जानते हैं (How To Do Hair Spa At Home) घर पर हेयर स्पा करने का तरीका और फायदे।

घर पर कैसे करें हेयर स्पा (How To Do Hair Spa At Home)

हेयर स्पा करने के लिए आप सबसे पहले हल्का गर्म तेल (Warm Oil) लेकर बालों की अच्छी तरह से मसाज कर लें।

फिर आप स्टीमर या तौलिए को गर्म पानी में निचौड़कर बालों को करीब 10 से 20 मिनट तक स्टीम कर लें।

इसके बाद आप एक सल्फेट फ्री शैंपू से बालों को अच्छी तरह से वॉश (Hair Wash) कर लें।

फिर आप अपने बालों पर एक हेयर मास्क या हेयर क्रीम लगा लें।

इसके बाद आप इसको लगभग आधे घंटे लगाकर छोड़ दें।

फिर आप इस आप एक माइल्ड शैंपू से हेयर वॉश करके कंडीशनर लगा लें।

इसके बाद आप इसको बालों में करीब 5 मिनट लगाकर धो लें।

फिर जब बाल हल्के गीले हों तो आप उनपर सीरम अप्लाई कर लें।

बस हो गया घर पर आपका हेयर स्पा।

अच्छे रिजल्ट के लिए 20 दिनों बाद घर पर हेयर स्पा करें।

हेयर स्पा करने के फायदे (Benefits of Hair Spa)

इससे आपकी स्कैल्प की अच्छी सफाई होती है जिससे आपकी ड्राई स्कैल्प, गंदे बाल और बंद रोम छिद्रों की समस्या दूर होती है।

इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है जिससे हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाने में मदद मिलती है।

हेयर स्पा डैंड्रफ कम करने में भी असरदार है। इससे स्कैल्प का पीएच लेवल बैलेंस में रहता है।

हेयर स्पा की मदद से आपके बाल पहले से अधिक सोफ्ट दिखाई देते हैं।