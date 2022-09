Essential Medicines List से सरकार ने इन दवाओं को किया बाहर, कभी भी खा लेते थे लोग; बन सकती थी कैंसर की वजह

Ranitidine Aciloc Zinetac Out Of The list: कोरोना के बाद ऐसा हो गया है कि लोग आजकल छोटी-मोटी बीमारियों में खुद के डॉक्टर खुद बन जा रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत बात है. आगे चलकर अपने मन से दवा लेना आपके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. हाल ही में जारी हुई लैंसेट की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2019 के दौरान केवल भारत में ही 500 करोड़ रुपये के एंटीबायोटिक्स की खपत हुई है. भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ दिन पहले जरूरी दवाओं की एक लिस्ट निकाली है. इस लिस्ट में 384 दवाएं शामिल हैं. इस लिस्ट से 26 दवाओं को बाहर किया गया है.

कौन सी दवाएं हैं वो जिनको किया गया बाहर

लिस्ट से बाहर हुई दवाओं का नाम सुन कर आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि ये दवाएं पेट दर्द और एसिडिटी में आमतौर पर इस्तेमाल की जाती थीं. इसमें रैनिटिडीन (Ranitidine) नाम की दवा शामिल है जिसे मार्केट में एसीलोक (Aciloc), जिनेटैक (Zinetac) और रैंटैक (Rantac) ब्रांड के नाम से बेचा जाता था. रैनिटिडीन दुनियाभर में शंकाओं के घेरे में है कि इसका इस्तेमाल कैंसर होने की वजह बन सकता है. साल 2019 में एक जांच के दौरान पता चला कि रैनिटिडीन में एन-नाइट्रोसोडिमिथाइलमाइन अपने मानक स्तर पर नहीं था और यही रसायन कैंसर का कारण भी बनता है.

ये दवाएं भी हुई लिस्ट से बाहर

एथिनिल एस्ट्राडियोल (ए) नोरेथिस्टरोन (बी) (Ethinylestradiol-A Norethisterone-B)

एटेनोलोल (Atenolol)

ब्लीचिंग पाउडर (Bleaching Powder)

डिमेरकाप्रोलो (Dimercaprol)

गैनिक्लोविर (Ganciclovir)

कनामाइसिन (Kanamycin)

सफेद पेट्रोलेटम (White Petrolatum)

कैप्रोमाइसिन (Capreomycin)

सेट्रिमाइड (Cetrimide)

क्लोरफेनिरामाइन (Chlorpheniramine)

अल्टेप्लेस (Alteplase)

एरिथ्रोमाइसिन (Erythromycin)

एथिनिल एस्ट्राडियोल (Ethinylestradiol)

रिफाब्यूटिन (Rifabutin)

स्टावूडीन (ए) + लैमिवुडिन (बी)

सुक्रालफेट Stavudine-A + Lamivudine B 25. Sucralfate)

दिलोक्सैनाइड फ्यूरोएट (Diloxanide furoate)

लैमिवुडिन-ए + नेविरापीन-बी+ स्टावूडीन-सी (Lamivudine-A + Nevirapine-B+ Stavudine-C)

लेफ्लुनोमाइड (Leflunomide)

मेथिल्डोपा (Methyldopa)

निकोटिनामाइड (Nicotinamide)

पेगीलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2ए, पेगीलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2बी (Pegylated interferon alfa 2a, Pegylated interferon alfa 2b)

पेंटामिडाइन (Pentamidine)

प्रिलोकेन (ए) + लिग्नोकेन (बी) (Prilocaine-A + Lignocaine-B)

प्रोकार्बाज़िन (Procarbazine)

रैनिटिडीन (Ranitidine)

