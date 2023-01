Hair Damage Repair Solution: डैमेज बालों को रिपेयर करता है 1 कप दूध, बस इस तरह से इस्तेमाल करके पाएं शाइनी हेयर

How To Make Milk Hair Mask: सुंदर शाइनी बालों की चाहत हर किसी की होती है. लेकिन आज के समय के लाइफस्टाइल, खान-पान और बढ़ते प्रदूषण के चलते बाल डैमेज होने लगते हैं. ऐसे में आपको महंगे प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है जिनको हर बार करा पाना आपकी जेब पर भारी पड़ता है. इसलिए आज हम आपके लिए दूध हेयर मास्क लेकर आए हैं. दूध प्रोटीन, मिटामिन्स और मिनरल्स जैसे संपूर्ण गुणों का भंडार होता है. इसलिए दूध से बालों को अंदर तक पोषण प्रदान होता है. दूध आपके बालों को डीप नरिश बनाए रखता है जिससे आपको हेयर ड्रायनेस की समस्या नहीं होती है. इसलिए दूध आपके रुखे और बेजान बालों में मिनटों में नई जान भर देता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Milk Hair Mask) दूध हेयर मास्क बनाने का तरीका.......

दूध हेयर मास्क बनाने की आवश्यक सामग्री

दूध 1 कप

शहद 2 बड़े चम्मच

दूध हेयर मास्क कैसे बनाएं? (How To Make Milk Hair Mask)

दूध हेयर मास्क बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल लें.

फिर आप इसमें 1 कप दूध और 2 बड़े चम्मच शहद डालें.

इसके बाद आप इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिला लें.

अब आपका दूध हेयर मास्क बनकर तैयार हो चुका है.

दूध हेयर मास्क कैसे इस्तेमाल करें? (How To Apply Milk Hair Mask)

दूध हेयर मास्क को आप अपने बालों की जड़ों पर अच्छी तरह से लगा लें.

फिर आप उंगलियों की मदद से स्कैल्प की हल्की सी मसाज कर लें.

इसके बाद आप बालों में करीब 5 मिनट तक हॉट टॉवल ट्रीटमेंट दें.

फिर आप बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लें.

दूध हेयर मास्क को आप महीने में करीब 2 बाद इस्तेमाल कर सकते हैं.

इससे आपके बाल मजबूत होने के साथ-साथ डैमेज भी रिपेयर होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

