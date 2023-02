Coconut Oil Face Massage: हफ्ते में 1 बार फेस पर लगाएं कोकोनट ऑयल, चेहरे की गंदगी पूरी तरह से निकल जाएगी बाहर

How To Do Coconut Oil Face Massage: नारियल तेल एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-फंगल जैसे गुणों से भरपूर होते है. साथ ही कोकोनट ऑयल की मदद से आपकी स्किन ड्राइनेस को कम करने में मदद मिलती है इससे आपकी स्किन की नमी को बरकरार रहती है. ऐसे में आज हम आपको कोकोनट ऑयल फेस मसाज करने की विधि लेकर आए हैं. कोकोनट ऑयल आपकी स्किन पर मौजूद बढ़ती उम्र के लक्षणों को धीमा करने में मदद मिलती है. इसके साथ ही आपको जवां, निखरी और चमकदार त्वचा प्राप्त होती है, तो चलिए जानते हैं (How To Do Coconut Oil Face Massage) कोकोनट ऑयल फेस मसाज करने का तरीका.....

कोकोनट ऑयल मसाज करने की आवश्यक सामग्री-

कोकोनट ऑयल

एक तौलिया

कोकोनट ऑयल मसाज कैसे करें? (How To Do Coconut Oil Face Massage)

कोकोनट ऑयल मसाज करन करने के लिए आप सबसे पहले कोकोनट ऑयल लें.

फिर आप अपनी हथेली पर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालें.

इसके बाद आप अपनी हथेली को आपस में अच्छी तरह से रगड़ लें.

फिर आप कोकोनट ऑयल को अपने चेहरे पर अच्छी तरह से लगा लें.

इसके बाद आप चेहरे की हल्के हाथों से थोड़ी देर मसाज करें.

फिर आप एक बड़े बर्तन में पानी डालकर गर्म करने के लिए रख दें.

इसके बाद आप एक तौलिए को गर्म पानी में अच्छी तरह से भिगोकर निचोड़ लें.

फिर आप इस तौलिए से अपने फेस को अच्छी तरह से कवर कर लें.

इसके बाद आप इसको चेहरे पर करीब 10 मिनट तक लगाकर रखें.

फिर आप चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लें या वॉश कर लें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

