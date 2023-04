Beauty Tips: घर पर बनाएं कैमोमाइल लोशन, स्किन बनेगी सॉफ्ट और स्मूद, दूर होंगी कई और समस्याएं

How To Make Chamomile Lotion At Home: कैमोमेइल को आमतौर पर चाय के तौर पर सेवन किया जाता है जोकि मैग्नीशियम, फोलेट, कैल्शियम, विटामिन ए और पोटैशियम जैसे कई एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है. इसके सेवन से आपको दिल और कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचने में मदद मिलती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कैमोमेइल आपकी सेहत के साथ-साथ आपकी स्किन के लिए बेहतरीन होता है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए घर पर कैमोमेइल लोशन बनाने की विधि लेकर आए हैं. कैमोमेइल में बहुत ही शक्तिशाली एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं जोकि स्किन इश्यूज जैसे ब्रेकआउट्स आदि के लिए फायदेमंद है. इसके साथ ही इससे आपकी स्किन डीप नरिश बनी रहती है जिससे आपको कोमल और चमकदार त्वचा पाने में मदद मिलती है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Chamomile Lotion At Home) कैमोमेइल लोशन कैसे बनाएं.....