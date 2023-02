Kheera Juice: हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है खीरा जूस, बस 5 मिनट में बनाकर पीएं

How To Make Kheera Juice: खीरा एक सुपरफूड है जोकि 95 प्रतिशत पानी की मात्रा से भरपूर होता है. इसलिए इसके सेवन से आपकी बॉडी हाइड्रेटिड रहती है. इसलिए खीरे के सेवन से आपको पानी की कमी नहीं होती है. इसलिए आज हम आपके लिए खीरा जूस बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. खीरा जूस पीने से आपकी बॉडी फिट रहती है और आपका वजन कंट्रोल में बना रहता है. इसके अलावा खीरा जूस के सेवन से आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में बना रहता है. इतना ही नहीं खीरा जूस आपके डाइजेशन को बेहतर बनाए रखता है जिससे आप पेट से जुड़ी सभी समस्याओं से दूर रहते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Kheera Juice) खीरा जूस कैसे बनाएं.....

खीरा जूस बनाने की आवश्यक सामग्री-

2 खीरा

1/2 इंच टुकड़ा अदरक

1/4 स्लाइस नींबू

1 टेबलस्पून हरा धनिया

1 टेबलस्पून पुदीना

स्वादानुसार काला नमक

1 टेबलस्पून शहद

2 कप पानी

खीरा जूस कैसे बनाएं? (How To Make Kheera Juice)

खीरा जूस बनाने के लिए सबसे पहले खीरा को अच्छे से धो लें.

फिर आप इसको टुकड़ों में काटकर एक बाउल में अलग रख दें.

इसके बाद आप दरक, हरी धनिया पत्ती और पुदीना पत्तियों को भी बारीक काट लें.

फिर आप नींबू को काटकर उसका एक चौथाई हिस्सा जूस बनाने के लिए रख दें.

इसके बाद आप मिक्सर जार में खीरा के टुकड़े, हरी धनिया पत्ती और पुदीना डालें.

फिर आप मिक्सर जार में कटा हुआ अदरक और नींबू का पूरा टुकड़ा डालें.

इसके बाद आप इसमें 2 कप पानी डालें और पीसकर जूस तैयार कर लें.

फिर आप इसको एक सर्विंग गिलास में छानकर निकाल लें.

अब आपका हेल्दी खीरा जूस बनकर तैयार हो चुका है.

फिर आप इसमें ऊपर से शहद और स्वादानुसार काला नमक डालकर सर्व करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं