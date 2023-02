Mahashivratri 2023: महाशिवरात्रि पर्व पर भंडारे में बनाएं सामक चावल हलवा, मनोकामना होगी पूरी

How To Make Samak Rice Halwa: 2 दिन बाद भारत में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाने वाला है. इस साल महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023 को बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाने वाली है. इस दिन शिव भक्त पूरे भक्तिभाव से पूजा अर्चना करते हैं और उपवास ग्रहण करते है. इस दिन भक्त जन पूरे दिन फलाहार ग्रहण करते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए सामक चावल हलवा बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं.



सामक चावल के सेवन से आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद मिलती है. इसके साथ ही सामक चावल में फाइबर की भी अच्छी मात्रा से भरपूर होता है. इसलिए इसके सेवन से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है जिससे आपको व्रत के दौरान कम भूख लगती है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Samak Rice Halwa) सामक चावल हलवा कैसे बनाएं....

सामक चावल हलवा बनाने की आवश्यक सामग्री-

1 कप सामक के चावल

1/2 कप चीनी

आवश्यकतानुसार पानी

1 छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर

आवश्यकतानुसार कटे हुए ड्राई फ्रूट्स

1/2 कप देसी घी (आवश्यकतानुसार )

सामक चावल हलवा कैसे बनाएं? (How To Make Samak Rice Halwa)

सामक चावल हलवा बनाने के लिए आप सबसे पहले सामक चावल लें.

फिर आप इनको धोकर करीब 1 घंटे तक पानी में भिगोकर रख दें.

इसके बाद आप चावल से पानी को अच्छी तरह से छान लें.

फिर आप एक कढ़ाई को मीडियम आंच पर रखकर गर्म करें.

इसके बाद आप इसनमें सामक चावल डालकर करीब 10 -15 मिनट तक भून लें.

फिर आप इसमें घी, स्वादानुसार इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स डालकर मिलाएं.

इसके बाद आप इसमें स्वादानुसार चीनी डालें और अच्छी तरह से घुलने तक पकाएं.

फिर आप इसमें गर्म पानी डालें और चलाते हुए मीडियम आंच पर गाढ़ां होने तक पकाएं.

अब आपकी भोग के लिए सामक चावल खीर बनकर तैयार हो चुकी है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

