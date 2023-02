Mahashivratri 2023 Bhog: महाशिवरात्रि प्रसाद में शामिल करें सूजी मोदक, भोला भर देगा खाली झोली

How To Make Suji Modak: कुछ ही दिनों में महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है. इस साल महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023 को बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाने वाली है. इस दिन शिव भक्त पूरे भक्तिभाव से पूजा अर्चना करते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए सूजी मोदक बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. सूजी मोदक स्वाद में खूब लजीज होते हैं. इनको आप महाशिवरात्रि भोग में भोले बाबा को खुश कर सकते हैं. इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी. साथ ही आप इनको कुछ ही मिनटों में बनाकर तैयार भी कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Suji Modak) सूजी मोदक बनाने की विधि.....

सूजी मोदक बनाने की आवश्यक सामग्री-

1 कप सूजी (रवा)

1/4 कप कद्दूकस गुड़

1 कप दूध

1 बड़ा चम्मच घी

चुटकी भर नमक

3 बड़े चम्मच चीनी

2 बड़े चम्मच कटे मेवे

सूजी मोदक कैसे बनाएं? (How To Make Suji Modak)

सूजी मोदक बनाने के लिए आप सबसे पहले एक कढ़ाई लें.

फिर आप इसमें सूजी डालें और मीडियम आंच पर करीब 4-5 मिनट तक सूखा भून लें.

इसके बाद आप आप एक पैन में दूध डालकर गर्म कर लें.

फिर आप इसमें घी डालकर अच्छी तरह से उबाल लें.

इसके बाद आप इसमें भुनी हुई सूजी डालकर अच्छी तरह से मिला लें.

फिर आप इसको दूध के अच्छी तरह से सूखने तक पका लें.

इसके बाद आप इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिला लें.

फिर आप इसको गैस से हटाएं और ढककर करीब 15 मिनट तक अलग रख दें.

इसके बाद आप गुड़ को कद्दूकस करके एक पैन में करीब 2-3 मिनट तक गर्म करें.

फिर आप इसमें कटे हुए मेवे डालें और अच्छी तरह से मिलाकर गैस से हटा दें.

इसके बाद आप सूजी के मिक्चर का चिकना आटा गूंथकर नींबू के शेप के गोले तोड़ लें.

फिर आप मोदक के सांचे को अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर लें.

इसके बाद आप इसमें आटे को फैलाएं और करीब 1/2 छोटी चम्मच गुड़ की स्टफिंग करके बंद कर दें.

अब आपके भोग के लिए सूजी मोदक बनकर तैयार हो चुके हैं.

