Long Covid Symptoms: ठीक होने के बाद भी महिलाओं का पीछा नहीं छोड़ रहा कोरोना, पुरुषों से एकदम अलग हैं लक्षण

Long Covid Symptoms in Men and Women: भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus in India) का संक्रमण एक बार फिर बढ़ने लगा है और एक्टिव मामलों की संख्या 1.4 लाख से ज्यादा हो गई है. देश में कोविड-19 से रिकवरी रेट 98 प्रतिशत से ज्यादा है, लेकिन ठीक होने के बावजूद कोरोना वायरस लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है और इसे ही लॉन्ग कोविड (Long Covid) कहा जाता है. लॉन्ग कोविड के लक्षण पुरुषों और महिलाओं में अलग-अलग नजर आ रहे हैं.

महिलाएं ज्यादा होती हैं लॉन्ग कोविड का शिकार

कोरोना वायरस (Coronavirus) से ठीक हो चुके लोगों पर हाल ही में किए गए एक नए रिसर्च में पाया गया है कि लॉन्ग पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा शिकार बना रहा है. महिलाएं में लंबे समय तक कोविड सिंड्रोम से पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है.

पुरुषों की तुलना में महिलाओं को 22 प्रतिशत ज्यादा खतरा

जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा किया गया यह रिसर्च पीयर-रिव्यू जर्नल करंट मेडिकल रिसर्च एंड ओपिनियन में प्रकाशित हुआ है. रिसर्च में पता चला है कि महिलाओं में कोरोना वायरस के लक्षण (Long Covid) लंबे समय तक बने रहने की संभावना पुरुषों के मुकाबले 22 प्रतिशत तक ज्यादा है.

क्या हैं लॉन्ग कोविड के सामान्य लक्षण?

आमतौर पर लॉन्ग कोविड (Long Covid) के लक्षणों में थकान, सिरदर्द, एकाग्रता में कमी, सांस लेने में तकलीफ और जोड़ों का दर्द शामिल हैं. इसके अलावा ब्रेन फोग, बॉडी में सुन्नता व झुनझुनी, आंत की समस्याएं, अनिद्रा, कानों का बजना, चक्कर आना और धुंधली दृष्टि समेत कई अन्य लक्षण भी हो सकते हैं.

महिलाओं में लॉन्ग कोविड के लक्षण

स्टडी में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि पुरुषों और महिलाओं में लॉन्ग कोविड (Long Covid) के लक्षण अलग-अलग देखने को मिलते हैं. महिलाओं में लॉन्ग कोविड के लक्षणों में मूड ऑफ रहना, सिरदर्द, त्वचा की समस्याएं, पाचन संबंधित परेशानी, थकान और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर शामिल हैं.

पुरुषों में लॉन्ग कोविड के लक्षण

महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में लॉन्ग कोविड (Long Covid) के लक्षण अलग हैं. पुरुषों में डायबिटीज, किडनी डिसऑर्डर, फेफड़ों से संबंधित परेशानी, बॉडी में सुन्नता व झुनझुनी, जोड़ों में दर्द और सीने में दर्द जैसे लॉन्ग कोविड के लक्षण देखने को मिलते हैं.

