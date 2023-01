Winter Hair Care Tips: पानी में मिलाएं ये एक खास चीज, बाल हो जाएंगे Kangana Ranaut जैसे मजबूत और घने

How To Make Lemon Water For Hair: सर्दियों के मौसम में बालों में रूखेपन की वजह से डेंड्रफ की समस्या हो जाती है। जिसके के कारण आपके बालों में खुजली होने लगती है जिससे आपको इरीटेशन होती है। वहीं कुछ लोगों की स्कैल्प ऑयली होने की वजह से उनके बाल चिपचिपे दिखने लगते हैं। ऐसे में इन दोनों समस्याओं से बचने के लिए आप हम आपके लिए बालों के लिए नींब पानी बनाने की विधि लेकर आए हैं।

नींबू विटामिन सी, विटामिन बी और फॉस्फोरस जैसे गुणों से भरपूर होता है जोकि आपके बालों को टूटने से बचाने में मदद करता है जिससे आपके बाल लंबे, घने और मजबूत बनते हैं, तो चलिए जानते हैं बालों के लिए नींबू पानी (How To Make Lemon Water For Hair) बनाने की विधि-

बालों के लिए नींबू पानी बनाने की समामग्री-

नींबू 1

पानी 1 मग

बालों के लिए नींबू पानी कैसे बनाएं? (How To Make Lemon Water For Hair)

बालों के लिए नींबू पानी बनाने के लिए आप सबसे पहले एक मग पानी लें।

फिर आप इसमें 1 नींबू का रस निचौड़कर डाल दें।

इसके बाद आप इसको पानी के साथ अच्छी तरह से मिला दें।

अब आपका बालों के लिए नींबू पानी बनकर तैयार हो चुका है।

बालों के लिए नींबू पानी कैसे इस्तेमाल करें? (How To Use Lemon Water For Hair)

बालों के लिए नींबू पानी लगाने से पहले अपने बालों को धोकर साफ कर लें।

फिर आप अपने बालों में तैयार नींबू पानी को इस्तेमाल करें।

बालों में नींबू पानी का इस्तेमाल करने से तेल कम हो जाता है।

इसके साथ ही ये आपके बालों में एसिड अल्कलाइन को भी बैलेंस में बनाए रखता है।

इसके साथ ही बालों में डैंड्रफ की समस्या को भी नींबू के उपयोग से कम किया जा सकता है।