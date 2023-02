Toothpaste Check Tips: क्या आप भी केवल फ्लेवर देखकर खरीद लेते हैं टूथपेस्ट? जानिए पेस्ट में क्या एक चीज होनी है जरूरी

How to Check Best Toothpaste: दांतों की सफाई के लिए हम सब लोग रोजाना टूथब्रश करते हैं. इसके लिए सब लोग अपनी अपनी पसंद के टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं. किसी को झाग वाले टूथपेस्ट पसंद आते हैं तो कोई उसके गुणों को प्राथमिकता देता है. सभी बड़ी टूथपेस्ट कंपनियां अपने उत्पाद को बेचने के लिए हर साल करोड़ों रुपये खर्च कर मार्केटिंग करती हैं. ऐसे में हमें समझ नहीं आता कि हमारे लिए सही टूथपेस्ट कौन सा है, जिसका हमें कई बार खामियाजा भी भुगतना पड़ जाता है.

टूथपेस्ट खरीदते समय क्या चीज करें चेक?

डेंटल एक्सपर्टों के मुताबिक दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट (Toothpaste Check Tips) खरीदते समय ब्रांड और उसके फ्लेवर के बजाय उसमें मौजूद प्रमुख इंग्रिडियेंट फ्लोराइड को चेक करना चाहिए. ब्रिटिश डेंटिस्ट डॉ खालेद कासिम के अनुसार लोगों को हमेशा फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल करना चाहिए. इसकी वजह ये हैफ्लोराइड ही वह तत्व है, जिससे दांतों के अंदर और बाहर जमा गंदगी साफ होती है. इसी की वजह से दांत चमकते और साफ रहते हैं.

बच्चों को कम फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट बढ़िया

वे कहते हैं कि बच्चों के दांत नाजुक होते हैं, इसलिए उन्हें ऐसा टूथपेस्ट (Toothpaste Check Tips) देना चाहिए जिसमें फ्लोराइड की मात्रा कम हो. जबकि वयस्क व्यक्ति ज्यादा फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. डॉ खालेद कासिम बताते हैं कि आम तौर पर 1,350 से 1,500 ppm फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट काफी असरदार होता है. लेकिन बच्चों को 1000 ppm फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट देना ही सही रहता है.

राख-मिट्टी से दांत साफ करने में नुकसान

डेंटल एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आपको दांतों के खराब होने का खतरा हो तो आप ज्यादा फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट (Toothpaste Check Tips) ले सकते हैं. लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है. वे राख या मिट्टी से दांत साफ करने के तरीके को सही नहीं मानते. वे कहते हैं कि ऐसा करने से दांत साफ होने के बजाय और खराब हो सकते हैं. लिहाजा टूथपेस्ट से ही दांत साफ करें लेकिन वह भी सही क्वालिटी वाला होना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं