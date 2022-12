Anti Aging Scrub: 50 की उम्र में भी दिखेंगी Raveena जैसी जवां, बस चेहरे पर लगाएं ये एंटी एजिंग स्क्रब

How To Make Walnut Scrub: अखरोट एक ट्राय फ्रूट है जोकि आपकी सेहत के साथ-साथ आपकी स्किन के लिए बेहतरीन होता है। अखरोट में विटामिन-ई और ओमेगा-3 फैटी एसिड्स जैसे कई एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जोकि आपकी स्किन को फंगल इंफेक्शन से बचाने के साथ-साथ रगंत में भी सुधार करता है।

ऐसे में आज हम आपके लिए अखरोट स्क्रब बनाने की विधि लेकर आए हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन पर मौजूद डार्क स्पॉट्स और डार्क सर्कल्स को दूर करने में मदद मिलती है। इसके अलावा अखरोट में एंटी एजिंग प्रोपर्टीज भी मौजूद होती हैं जोकि आपकी स्किन में बढ़ती लक्षणों को रोकने में सहायक होते हैं। इतना ही नहीं इसके उपयोग से आपकी स्किन कोमल और चमकदार भी बनती है, तो चलिए जानते हैं अखरोट स्क्रब (How To Make Walnut Scrub) बनाने की विधि-

अखरोट स्क्रब बनाने की आवश्यक सामग्री-

अखरोट 1 से 2

शहद 1 बड़ा चम्मच

नींबू का रस आधा चम्मच

अखरोट स्क्रब कैसे बनाएं? (How To Make Walnut Scrub)



अखरोट स्क्रब बनाने के लिए आप सबसे पहले अखरोट को अच्छे से छील लें।

फिर आफ अखरोट के टुकड़ों को छीलकर मिक्सी में दरदरा पीस लें।

इसके बाद आप इसमें शहद और नींबू का रस डालें।

फिर आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाकर पेस्ट बना लें।

अब आपका अखरोट स्क्रब बनकर तैयार हो चुके हैं।

अखरोट स्क्रब कैसे करें इस्तेमाल? (How To Do Walnut Scrub At Home)

अखरोट स्क्रब को लगाने से पहले आप अपने फेस के अच्छे से साफ कर लें।

फिर आप इसको फेस पर अच्छी तरह से लगा लें।

इसके बाद आप दो मिनट तक हल्के हाथों से फेस की मालिश करें।

फिर आप गुनगुने पानी की मदद से फेस को धोकर साफ कर लें।

अच्छे रिजल्ट के लिए आप इस स्क्रब को सप्ताह में करीब एक बार जरूर लगाएं।