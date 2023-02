Meteorite: धरती पर गिरा 453 किलो वजन का उल्कापिंड!, इस देश के लोगों ने किया देखने का दावा

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने भी इस संबध में जानकारी दी है कि बीते 15 फरवरी की शाम छह बजे के करीब टेक्सास के पास मैकएलेन में एक उल्कापिंड गिरा और दुर्घटना हुई. नासा ने इस संबंध में डेटा स्टडी भी की है जिससे पता चला है कि उल्कापिंड के कुछ टुकड़े धरती की सतह पर गिरे थे.

नासा के अनुसार उल्कापिंड करीब 453 किलो वजन का था जिसकी रफ्तार करीब 43000 किलोमीटर प्रति घंटा की रही होगी. यह उल्कापिंड धरती की सतह से लगभग 33 किलोमीटर ऊपर कई टुकड़ों में बंट गया. मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि मैकएलेन की पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को कई लोगों ने कॉल कर एक बेहद तेज विस्फोट सुने जाने की बात बताई थी.

There's been reports of a possible meteorite this evening west of McAllen. One of the satellite tools we use is the Geostationary Lightning Mapper & it measures lightning as observed from space. GLM detected a signal at 523 PM with no storms around. No official confirmation yet. pic.twitter.com/1NKRZTZU9C

— NWS Brownsville (@NWSBrownsville) February 16, 2023