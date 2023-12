Netherlands Election: चुनावी जीत के बाद नीदरलैंड के दक्षिणपंथी नेता ने हिंदुओं पर दिया बड़ा बयान, कहा- मैं हमेशा...

Netherlands General Election: धुर दक्षिणपंथी नेता गीर्ट वाइल्डर्स ने रविवार को नीदरलैंड के आम चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद सोशल मीडिया पर अपने समर्थकों को धन्यवाद दिया. अपने ट्वीट में उन्होंने खासतौर पर भारत और हिंदुओं का जिक्र करते हुए लिखा, 'दुनिया भर से मेरे सभी दोस्तों को बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे डच चुनाव जीतने पर बधाई दी.

वाइल्डर्स ने आगे लिखा, 'भारत से कई तरह के संदेश आए, ‘मैं हमेशा उन हिंदुओं का समर्थन करूंगा जिन पर केवल हिंदू होने के कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान में हमला किया जाता है या मारने की धमकी दी जाती है या उन पर मुकदमा चलाया जाता है.'

Thanks so much to all my friends from all over the world who congratulated me on winning the Dutch elections.

Many kind messages came from #India: i’ll always support Hindus who are attacked or threatened to be killed or prosecuted in Bangladesh, Pakistan only for being Hindu.

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 17, 2023