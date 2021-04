Corona से जंग में Pakistan और Britain ने बढ़ाया मदद का हाथ, India को Ventilator सहित जरूरी सामान देने को तैयार

इस्लामाबाद/लंदन: पाकिस्तान (Pakistan) ने कोरोना (Coronavirus) महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत (India) की मदद की पेशकश की है. पाकिस्तान ने कहा है कि वह भारत को वेंटिलेटर, डिजिटल एक्सरे मशीन और पीपीई किट सहित अन्य जरूरी सामान भेजने के लिए तैयार है. यह पेशकश पाक प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) के भारत के प्रति एकजुटता दिखाने संबंधी बयान के बाद आई है. इमरान ने कहा था कि हमें मानवता के सामने आई इस वैश्विक चुनौती से मिलकर लड़ना होगा. वहीं, ब्रिटेन (Britain) भी भारत की मदद को आगे आया है. उसने आवश्यक चिकित्सा उपकरण मुहैया कराने की बात कही है.

Pakistan के Opposition ने कही ये बात

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस मुश्किल दौर में हम भारत के लोगों के साथ एकजुटता के भाव से कोरोना से जंग में इस्तेमाल होने वाली कुछ खास सामग्रियां भेजने को तैयार हैं. इससे पहले, विपक्ष के नेताओं ने COVID-19 से लड़ रहे भारत के प्रति एकजुटता व्यक्त की और उम्मीद जताई कि दोनों देश एक दूसरे को नष्ट करने पर अरबों रुपए खर्च करने के बजाए अपने लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे.

‘हम India के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं’

पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने रविवार को ट्वीट किया, ‘मौत और बीमारी के समय मानवता धर्म एवं राष्ट्र से ऊपर होती है. हम कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित हुए भारत के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं’. उन्होंने आगे कहा कि उम्मीद है कि समझदारी से काम लिया जाएगा और दक्षिण एशियाई देश एक दूसरे को नष्ट करने पर अरबों रुपए खर्च करने के बजाए अपने लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे.

Maryam Nawaz का भी आया बयान

वहीं, पीएमएलएन उपाध्यक्ष एवं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज (Maryam Nawaz) ने कहा कि भारत में दिल दहलाने वाले दृश्य देखने को मिले हैं. अल्लाह हम सब पर रहम करे. आमीन. इससे पहले इमरान खान ने ट्वीट करके भारत के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि हमें मानवता के सामने आई इस वैश्विक चुनौती से मिलकर लड़ना होगा. इमरान ने कहा था कि वे अपने पड़ोसी और दुनिया के इस महामारी से जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं.

इधर, Britain से कल पहुंचेगी पहली खेप

ब्रिटेन ने भी मुश्किल वक्त में भारत की मदद का ऐलान किया है. विदेश सचिव डॉमिनिक रैब ने रविवार को बताया कि कोरोना से जंग में भारत को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी. हम वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंटेटर उपकरणों सहित 600 से अधिक वस्तुएं नई दिल्ली भेज रहे हैं. पहली खेप वहां मंगलवार (27 अप्रैल) तक पहुंचने की उम्मीद है. रैब ने आगे कहा, ‘हम भारत की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा करीबी दोस्त है और भागीदार है’. उन्होंने यह भी कहा कि यदि ब्रिटेन मुश्किल दौर से गुजरता है, तो हमें भी इस तरह के अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी. जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, हम सुरक्षित नहीं रहेंगे.

We stand side by side with India in the shared fight against COVID-19. Vital medical equipment is on its way from the UK to India to help stop the tragic loss of life from the virus and we’ll continue to work closely with the Indian government during this difficult time.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 25, 2021