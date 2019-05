VIDEO: इवेंट में हॉलीवुड स्टार पर एक शख्स ने बरसाई लात और फिर...

जोहानेसबर्ग: हॉलीवुड में अपना जलवा बिखेरने के बाद इन दिनों स्पोर्ट्स इवेंट में जुटे हॉलीवुड स्टार अरनॉल्ड श्वार्जनेगर के साथ एक अजीबो-गरीब घटना हुई है. कैलिफोर्निया में अपने इवेंट का प्रचार करने के लिए पहुंचे अर्नोल्ड क्लासिक पर एक शख्स ने हमला कर दिया. दरअसल, श्वार्जनेगर कैलिफोर्निया में जिस दौरान अपने प्रशंसकों से बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान पीछे से एक शख्स आया और उन्हें लात मार दी.

एक हॉलीवुड स्टार पर इस तरह हुए हमले का यह वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जिस वक्त अर्नोल्ड अपने फैंस के साथ बात कर रहे थे, तभी अचानक एक युवक पीछे से कूदकर उन्हें लात मार देता है. इस हलके के तुरंत बाद सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और शख्स को पकड़ लेते हैं.

And if you have to share the video (I get it), pick a blurry one without whatever he was yelling so he doesn’t get the spotlight.

By the way... block or charge? pic.twitter.com/TEmFRCZPEA

— Arnold (@Schwarzenegger) May 18, 2019