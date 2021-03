Egypt Train Accident: मिस्र में भयानक हादसा, दोनों ट्रेनों के टकराने से 32 लोगों की मौत, दर्जनों घायल

काहिरा: उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, जिसमें दो ट्रेनें आपस में टकरा गईं. इस हादसे की वजह से अबतक 32 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग घायल हैं. हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि घायलों में कई की हालत बेहद नाजुक है.

ये हादसा मिस्र के सोहाग शहर के पास हुआ है. मिस्र में सार्वजनिक परिवहन की हालत बेहद खराब है. इस हादसे में एक ट्रेन चेनपुलिंग की वजह से ट्रैक पर रुक गई थी, जिसमें पीछे से आई ट्रेन ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई. जानकारी के मुताबिक कम से कम 32 लोग मारे जा चुके हैं और 66 लोगों के घायल होने की खबर है. मिस्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरुआती बयान में कहा कि हादसे में 50 लोग घायल हैं. हालांकि बाद में ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि आखिर हुआ क्या था.

#BREAKING| Transport Ministry: the 2 trains in Upper Egypt's Sohag collided after unknown passengers pulled the emergency valve of the first train, causing it to stop and get smashed by the other one from behind.#Egypt #Sohag #Africa|#طهطا #سوهاج #مصر pic.twitter.com/FDT2vSBPL3

— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 26, 2021