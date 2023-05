Blackening: ये कैसी प्रथा जहां शादी से पहले दुल्हन का मुंह कर देते हैं काला!

Scotland Blackening of the bride: ब्रिटेन (Britain) के पड़ोसी स्कॉटलैंड में बीते कई दशकों से एक मान्यता चली आ रही है जो मजे के लिए आज भी लोग करते हैं. यहां होने वाली दूल्हन (Blackening of the bride) पर शादी से पहले कालिख पोती जाती है, उसे कीचड़ से नहलाया जाता और अंडे से लेकर अन्य चीजें उसके ऊपर डाला जाता है. ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे दुल्हन के अंदर सहनशीलता आए और वो शादी के बाद आने वाली समस्याओं को आसानी से हैंडल कर सके. हालांकि मस्ती और हुड़दंग मचाने के शौकीन इस रस्म की तुलना भारत के एक त्योहार होली से कर सकते हैं जिसमें कुछ लोग रंगों के इस खूबसूरत त्योहार की छवि को बदरंग कर देते हैं.

मुंह काला करने से मिलता है गुडलक स्कॉटलैंड के नॉर्थ-ईस्ट में विवाह पूर्व परंपरा को ब्लैकिंग कहा जाता है जो एक घृणित व्यवहार को दूसरे स्तर पर ले जाती है. इस परंपरा के तहत सगाई करने वाले जोड़े को दोस्तों और परिवार द्वारा अगवा कर लिया जाता है और उसके बाद उनका चेहरा बिगाड़ने के लिए सड़े हुए अंडे, मछली की आंत से लेकर कुत्ते का भोजन और गुड़ तक कुछ भी दिया जाता है. ऐसा करने के पीछे ये मान्यता है कि इस प्रेक्टिस को करने से इस जोड़े का गुडलक बढ़ता है लेकिन इस प्रथा को जिंदगी के सबसे बड़े और खूबसूरत दिन से ठीक पहले पूरा करना बहुत से लोगों को अटपटा भी लगता है. एबरडीनशायर के रहने वाले रॉस ब्लैकिंग की परंपरा के बड़े प्रशंसक हैं और इस काम में उन्हें बहुत मजा आता है. इस एक्टिविटी के दौरान उनका उत्साह चरम पर होता है. बीबीसी स्कॉटलैंड की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी बहुत से लोग सौभाग्य के नाम पर इस प्रथा में शामिल होते हैं. कुछ लोगों को अटपटी लगती है परंपरा हालांकि आज ये परंपरा पहले जैसी नहीं रह गई है. अब बहुत कम लोग इसे फॉलो करते हैं. इसके आलोचकों का कहना है कि ये एक भद्दा मजाक है जिसे एक होने वाली नई नवेली दुल्हन के साथ नहीं करना चाहिए. वहीं कुछ नए जोड़े इस ब्लैकिंग की रस्म का नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने वाले उन्हें कहीं से भी खोजकर गंदा कर देंगे. वहीं इस रस्म के समर्थकों का मानना है कि ब्लैकिंग शादी समारोह का एक अहम हिस्सा है जिस पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए. कहा जाता है कि इस रस्म में दूल्हे और दुल्हन का परिवार और उनके दोस्त यार भी शामिल होते हैं. वहीं आज की युवा पीढ़ी का मानना है कि ये टाइम की बर्बादी है और ब्लैकिंग वास्तव में एक गंदी प्री वेडिंग परंपरा है.