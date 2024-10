Air India News: चार विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, कोई कनाडा तो कोई अयोध्या डायवर्ट

Air India Bomb Threat News in Hindi: दिल्ली से शिकागो जा रहे एयर इंडिया के विमान में बम की खबर के बाद आज उसे कनाडा की ओर डायवर्ट कर दिया गया. वहां पर वह सुरक्षित तरीके से लैंड कर गया है. विमान को एयरपोर्ट के एक कॉर्नर में खड़ा करके उसकी गहन तलाशी ली गई. फिलहाल प्लेन में बम की खबर झूठी पाई गई है.

दिल्ली से सुबह 3 बजे रवाना हुआ प्लेन

रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया का प्लेन AI127 आज सुबह 3 बजे दिल्ली से शिकागो जा रहा था. उसे शिकागो में स्थानीय समयानुसार सुबह के 7 बजे लैंड होना था. तभी किसी व्यक्ति ने ऑनलाइन पोस्ट करके उसमें बम रखे होने की धमकी दी. इसके बाद ऐहतियात बरतते हुए विमान को कनाडा की ओर मोड़ दिया गया, जहां इमरेंजसी मैसेज भेजने के बाद उसे Iqaluit Airport पर उतरने की अनुमति दे दी गई.

लैंडिंग के बाद प्लेन और यात्रियों की हुई तलाशी

रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्रियों और प्लेन की दोबारा से तलाशी गई. इस दौरान एयर इंडिया के स्टाफ ने लोगों को शांत रहने और माहौल के हिसाब से सहयोग करने की अपील, जिस पर लोगों ने भी उसका साथ दिया. जिस प्लेन में बम रखने की धमकी दी गई, वह बोइंग 777 है. वह प्लेन अब भी कनाडा के एयरपोर्ट पर खड़ा है और उसकी तलाशी अब भी चल रही है. सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद ही उसे आगे रवाना किया जाएगा.

अयोध्या में भी हुई इमरजेंसी लैंडिंग

एअर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान को मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली जिसके बाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या हवाई अड्डे पर उसकी आपातकालीन लैंडिंग कराई गई. बम के खतरे का आकलन वाली समिति के निर्देशानुसार सुरक्षा प्रोटोकॉल तुरंत सक्रिय कर दिए गए. उड़ान सुरक्षित रूप से उतर गई और सभी अनिवार्य सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही विमान को उड़ाने के लिए मंजूरी दी जाएगी.’ बोइंग 737-मैक्स 8 विमान में 132 यात्री सवार थे. विमानन कंपनी के एक अधिकारी के अनुसार, यह विमान जयपुर से आ रहा था और अयोध्या में कुछ देर रुकने के बाद बेंगलुरु जाने वाला था.

Air India issues a statement - "Flight AI127 operating from Delhi to Chicago on October 15, 2024, was the subject of a security threat posted online, and as a precautionary measure, had landed at Iqaluit Airport in Canada. The aircraft and passengers are being re-screened as per… pic.twitter.com/j5eFrnONQ6

— ANI (@ANI) October 15, 2024