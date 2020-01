अफगानिस्तान: तालिबान के कब्जे वाले इलाके में विमान क्रैश, रेस्क्यू के लिए स्पेशल फोर्स रवाना

नई दिल्ली: अफगानिस्तान में एक यात्री विमान क्रैश हो गया है. बताया जा रहा है कि अरियाना अफगान एयरलाइंस का यह विमान कंधार से काबुल आ रहा था. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, विमान तालिबान के नियंत्रण वाले दहक जिले में विमान गिरा है. रेस्क्यू के लिए स्पेशल फोर्स मौके पर भेजी गई. पूर्वी गजनी प्रांत में सोमवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे एरियाना अफगान एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. जिस इलाके में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वह तालिबान के नियंत्रण में है. फिलहाल, हादसे में मारे गए लोगों की जानकारी नहीं है.

अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी एरियाना मुताबिक, हेरात हवाई अड्डे में नियंत्रण टॉवर के अधिकारियों का कहना है कि विमान एरियाना अफगान एयरलाइंस का था. इसमें 110 लोग सवार थे.

BREAKING NEWS: An aircraft has crashed in Deh Yak district of #Ghazni province, said a member of the local provincial council.

Details will be provided as they become available. #Afghanistan pic.twitter.com/6WnDkxCSVz

