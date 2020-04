कोरोना से संक्रमित UK के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ICU में भर्ती, PM मोदी ने स्वस्थ होने की कामना की

लंदन: कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल के आईसीयू में ट्रांसफर कर दिया गया. डाउनिंग स्ट्रीट ने सोमवार को यह जानकारी दी.

बता दें कि 55 साल के बोरिस जॉनसन को लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया. इसके बाद यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने अस्थायी तौर पर कार्यभार संभाल लिया है. 10 डाउनिंग स्ट्रीट के प्रवक्ता ने कहा, "आज दोपहर प्रधानमंत्री की हालत बिगड़ गई जिसके बाद डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है."

पीएम मोदी ने की बोरिस जॉनसन के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने COVID-19 के कारण अस्पताल में भर्ती यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के जल्दी स्वस्थ होने की सोमवार को कामना की.

मोदी ने ट्वीट किया, "प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, उम्मीद है कि आपको जल्द अस्पताल से छुट्टी मिलेगी और आप पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे."

Hang in there, Prime Minister @BorisJohnson ! Hope to see you out of hospital and in perfect health very soon.

गौरतलब है कि जॉनसन ने ट्वीट किया था कि चिकित्सक की सलाह पर वह कुछ टेस्ट कराने के लिए अस्पताल गए थे क्योंकि उनमें कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण दिखाई दे रहे थे.

उन्होंने कहा, "मैं ठीक हूं और अपनी टीम के संपर्क में हूं. हम इस वायरस से लड़ने और सबको सुरक्षित रखने के लिए मिल कर काम कर रहे हैं."

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 6, 2020