Doggy Man: OMG! 12 लाख रुपये खर्च करके यह इंसान क्यों बन गया डॉगी? पार्क में घूमते देख भाग खड़े होते हैं दूसरे कुत्ते

Doggy Costume Man in Japan: दुनिया में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, जो बरबस ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं. ऐसी ही एक घटना इन दिनों जापान में चर्चा का विषय बना हुई है. वहां पर एक व्यक्ति पिछले एक साल से कुत्ते के रूप में अपना जीवन बिता रहा है. इसके लिए उसने 12 लाख रुपये खर्च करके कुत्ते का पूरा कॉस्ट्यूम बनवाया और अब वह उसी कॉस्ट्यूम को पहनकर सोशल मीडिया पर नए-नए वीडियो अपलोड करता रहता है. वह जब कॉस्ट्यूम पहनकर घर से बाहर निकलता है तो गली के बाकी कुत्ते भी उसे पहचान नहीं पाते और उससे डरकर दूर भाग जाते हैं.

नहीं जानता कोई असली नाम

जापान में इस अजीबोगरीब शौक (Doggy Costume Man) को पालने वाले व्यक्ति का ट्विटर पर नाम 'टोको' है. उसके असली नाम के बारे में कोई नहीं जानता है. ट्विटर के साथ ही उसका यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर वह अपने कुत्ते वाले वीडियो पोस्ट करता रहता है. डेलीमेल के रिपोर्ट के मुताबिक टोको वास्तव में कौन है और उसने ऐसा शौक क्यों शुरू किया, इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है.

12 लाख रुपये में कुत्ते का कॉस्ट्यूम

उसने अपने इस शौक (Doggy Costume Man) को पूरा करने के लिए 16 हजार डॉलर यानी 12 लाख रुपये खर्च करके जापानी कंपनी जेपेट (Zeppet) से कुत्ते का कॉस्ट्यूम बनवाया. यह कंपनी फिल्मों और टीवी विज्ञापनों के लिए कॉस्ट्यूम बनाती है. कंपनी को टोको के लिए कुत्ते का कॉस्ट्यूम बनाने में 40 दिनों का वक्त लगा. खास बात ये है कि टोको अपने हर वीडियो में कुत्ते की पोशाक में ही नजर आता है. आज तक उसका असल चेहरा किसी के सामने उजागर नहीं हुआ है.

