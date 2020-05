US प्रेसिडेंट ट्रंप की फिर महिला पत्रकारों के साथ बहस, प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही छोड़ गए

वाशिंग्टन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) महिला पत्रकार से फिर भिड़ गए. सोमवार को कोरोना वायरस (Coronavirus) प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक एशियाई-अमेरिकी रिपोर्टर के साथ उनकी बहस हुई और वो प्रेस ब्रीफिंग बीच में ही छोड़कर चले गए.

सीबीएस न्यूज रिपोर्टर वेइजिया जियांग ने ट्रंप से पूछा कि वह इस बात पर जोर क्यों दे रहे हैं कि वायरस की टेस्टिंग के मामले में अमेरिका अन्य देशों की तुलना में बेहतर हैं. जियांग ने पूछा, 'यह इतना मायने क्यों रखता है? यह एक वैश्विक प्रतियोगिता क्यों है, जबकि अब भी हर दिन अमेरिकी अपनी जान गंवा रहे हैं?'

ट्रंप ने जवाब दिया, 'लोग दुनिया में हर जगह अपनी जान गंवा रहे हैं. और शायद यह सवाल आपको चीन से पूछना चाहिए. मुझसे मत पूछिए, चीन से पूछिए यह सवाल, ठीक है?' जियांग अपने ट्विटर बायो में खुद को 'चीन मूल की पश्चिमी वर्जीनिया निवासी' बताती हैं. ट्रंप के जवाब पर जियांग ने फिर से सवाल किया - 'सर, आप ऐसा मुझसे ही क्यों कह रहे हैं ?'

ट्रंप ने जवाब दिया, ' मैं ऐसा हर किसी से कहुंगा जो इस तरह के बकवास सवाल पूछेगा.' इसके बाद जियांग को अनसुना करते हुए ट्रंप दूसरे रिपोर्टर की तरफ मुखातिब हो गए.

ट्रंप ने एक दूसरी महिला रिपोर्टर से सवाल करने का कहा, लेकिन तुरंत ही उसे रोककर किसी और से सवाल करने को कहा. इसपर वो महिला अपने सवाल करने की कोशिश करती रही. और ट्रंप से कहा कि आपने पहले मुझे बुलाया था. लेकिन ट्रंप ने अचानक ही लोगों को धन्यवाद देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी और व्हाइट हाउस वापस चले गए.

इस मामले पर इंटरनेट पर प्रतिक्रियाएं आने लगीं और लोग महिला रिपोर्टर जियांग केसाथ खड़े दिखाई दिए. ट्विटर पर जल्द ही हैशटैग #StandWithWeijiaJiang ट्रेंड करने लगा.

