वो बहुत जल्द पागल हो जाएंगे... एलन मस्क के बायोग्राफर का दावा, शुरू हो गई बहस

Elon Musk Mental Health: टेस्ला के सीईओ एलन मस्क अक्सर अपनी बोल्ड बयानबाजी और सोशल मीडिया गतिविधियों के लिए सुर्खियों में रहते हैं. लेकिन इस बार एक अलग तरह की चर्चा में आ गए हैं. उनके एक आत्मघोषित बायोग्राफर सेठ अब्रैमसन ने दावा किया है कि एलन मस्क मानसिक स्वास्थ्य, नशे और तनाव से जूझ रहे हैं. अब्रैमसन एक पूर्व वकील और प्रोफेसर हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार ट्वीट्स में कुछ ऐसी-ऐसी चीजें लिख दी हैं जिनसे तहलका मच गया है. उन्होंने यह भी लिखा कि मस्क का व्यवहार अब चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है.

'मस्क बहुत ही अस्वस्थ हैं' क्या-क्या बोले अब्रैमसन

दरअसल, अब्रैमसन ने ट्वीट किया कि मैं मानता हूं कि एलन मस्क पागल हो सकते हैं. मैं उनका बायोग्राफर हूं और पिछले दो सालों से उनके ऑनलाइन व्यवहार को ट्रैक कर रहा हूं. उन्होंने खुद मानसिक बीमारी, भारी नशे और तनाव को स्वीकार किया है. यह चिंता का विषय है कि वे गहराई से अस्वस्थ हैं.

सार्वजनिक और राजनीतिक गतिविधियों का असर

अब्रैमसन ने आगे कहा कि मस्क की निजी समस्याएं अब सार्वजनिक और राजनीतिक स्तर पर असर डालने लगी हैं. उन्होंने मस्क पर बढ़ती हिंसा को भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके काम अमेरिका और बाकी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकते हैं. इतना ही नहीं अब्रैमसन ने तो प्रशासन से अपील की कि मस्क के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएं.

सोशल मीडिया पर मच गया तहलका..

जैसे ही ये सब बातें अब्रैमसन ने लिखीं तहलका मच गया. इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर तगड़ी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं हैं. कई लोगों ने उनकी बात का समर्थन किया, तो कुछ ने मस्क के मामलों में ज्यादा दखलअंदाजी पर सवाल उठाए. हालांकि एक यूजर ने लिखा कि मस्क को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, न कि दुनिया भर के मुद्दों पर.

I legitimately believe Elon Musk may be going mad. I'm a Musk biographer who has been tracking his online behavior for the last two years—and given that he's admitted to all of mental illness, heavy drug use, and crippling stress, it is now reasonable to fear he is deeply unwell.

— Seth Abramson (@SethAbramson) January 6, 2025