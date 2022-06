Elon Musk Tweet: इस भारतीय लड़के के 'दोस्त' हैं दुनिया के सबसे अमीर शख्स, जानें क्यों Elon Musk ने किया 400 बार जिक्र?

Elon Musk is a friend of this Indian Guy: एलन मस्‍क को आज के समय में कौन नहीं जानता. ऐसे में बड़ी बात यह है कि वो किसे जानते हैं. मसलन वो दुनिया के सबसे अमीर शख्‍स हैं. हाल ही में उन्होंने ट्विटर खरीदने की घोषणा कर दुनिय को चौंका दिया था. उनके ट्वीट्स भी खासा चर्चा का विषय बनते हैं. इसकी वजह ये भी है कि वो लोगों से जुड़ने के लिए Twitter का भरपूर इस्तेमाल करना जानते हैं.

मस्क का ये अंदाज सबसे निराला

एलन मस्क ट्विटर पर किसी भी आम या खास व्यक्ति को रिप्लाई कर सुर्खियां बंटोरते रहते हैं. हाल ही में ऐसा ही कुछ एक भारतीय युवा के साथ भी हुआ. एलन मस्‍क ने ट्विटर पर 400 से भी ज्यादा बार उनका जिक्र (मेन्शन या रिप्लाई) किया है.

क्या है पूरा मामला?

प्रणय पठोले (Pranay Pathole) नाम के एक शख्स को पहली बार साल 2018 में मस्क ने ट्विटर पर जवाब दिया था. जनवरी 2018 में प्रणय पुणे की एक यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे. उस समय उन्‍होंने एक ट्वीट के माध्यम से लिखा था कि इतनी टेक्‍नोलॉजी होने के बाद भी एक परेशानी को अब तक ठीक नहीं किया गया है. इस ट्वीट का एलन मस्‍क ने जवाब दिया था और लिखा था इसे ठीक कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: कहीं Google सुन तो नहीं रहा आपकी पर्सनल बातें? जानें क्यों दिखने लग जाते हैं हर चीज के विज्ञापन

अब दोस्त हैं मस्क और पठोले!

यह सब सिर्फ 2018 तक ही सीमित नहीं रहा. पठोले और मस्क के बीच सोशल मीडिया पर यह बातचीत अब आम हो चली है. अभी कुछ दिनों पहले ही 26 मार्च को किए एक ट्वीट में Pranay Pathole ने मस्क से पूछा था- 'क्या आप एक नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार करने पर विचार करेंगे? एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो open source algorithm पर आधारित हो, जहां फ्री स्पीच को टॉप प्रायरिटी दी जाए. जहां प्रोपैगैंडा कम से कम हो. मुझे लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है.' जवाब में मस्क ने कहा था- मैं इस पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं.

मस्क इन लोगों से करते हैं सबसे ज्यादा बातें

आपको बता दें कि 'बजफीड' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पठोले के ट्विटर हैंडल के अलावा मस्‍क @Erdayastronaut और @teslaownersSV ट्विटर यूजर से सबसे ज्‍यादा बात करते हैं. पठोले को 400 से ज्‍यादा बार मस्‍क ट्विटर पर जवाब दे चुके हैं.

DM के जरिए भी होती है बात

23 वर्षीय पठोले का कहना है कि उन्हें अब ऐसा लगता है कि वो किसी अरबपति से नहीं बल्कि दूर बैठे अपने किसी दोस्‍त से बात कर रहे हों. ये सब उनके लिए नैचुरल बात है. वो बताते हैं कि इंजीनियरिंग, टेस्ला, रॉकेट, स्पेसएक्स जैसे विषयों को लेकर पठोले और मस्क अक्सर बातचीत करते हैं. पठोले की पहुंच सिर्फ मस्क के ट्विटर तक नहीं बल्कि वो उनसे डायरेक्ट मैसेज के जरिए भी बात करते रहते हैं.

LIVE TV