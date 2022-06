WTO MEET: विश्व व्यापार संगठन में अबकी बार भारत ने सेट किया एजेंडा, मिली बड़ी सफलता

WTO 12th MEET: विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्यों के बीच दो दिन तक चले गहन विचार-विमर्श के बाद कोविड संबंधी प्रतिक्रिया और मत्स्यपालन सब्सिडी (Fisheries Subsidy Policy) को लेकर घोषणाएं होने की उम्मीद है. सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. समझौते में भारत के कुछ मुद्दों को शामिल किया गया है.

भारत को मिली सौ फीसदी कामयाबी: पीयूष गोयल

डब्ल्यूटीओ के सदस्य नौ साल के अंतराल के बाद मत्स्यपालन सब्सिडी समझौते पर एकमत हुए हैं. 12 जून से शुरू हुई और चार दिन तक चली बातचीत का समापन शुक्रवार को हुआ. इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की दमदार उपस्थिति के चलते विकसित देशों की मौजूदगी में देश को सौ फीसदी कामयाबी मिली है.

I think India has received 100% success. There is not one issue for which we need to return to India with any kind of worry: Union Minister Piyush Goyal after WTO's 12th Ministerial Conference, in Geneva pic.twitter.com/GFGqKrosK2

