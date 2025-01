डोनाल्ड ट्रंप के झटके से टूल किट गैंग बेनकाब! जॉर्ज सोरोस के बेटे ने मोहम्मद यूनुस से की मुलाकात

Bangladesh: अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के बेटे एलेक्स सोरोस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की है. दोनों की ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद पर रोक लगा दी है. एलेक्स सोरोस, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन (OSF) के अध्यक्ष हैं. शेख हसीना शासन के पतन के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस ने कार्यभार संभालने के कुछ हफ्ते बाद ही अक्टूबर में न्यूयॉर्क में सोरोस से मुलाकात की थी. इसके बाद से ही आशंका जताई जा रही थी कि हसीना को सत्ता से बेदखल करने के पीछे एक टूलकिट गैंग काम कर रही है और दोनों के बीच तीन महीने बाद दूसरी मुलाकात हुई है.

ढाका में हुई इस बैठक के बारे में तफ्सील से जानकारी साझा करते हुए यूनुस ने कहा कि सोरोस और OSF चेयरमैन बिनैफर नौरोजी की अगुआई वाली डेलिगेशन ने अंतरिम सरकार के साथ कई मुद्दों पर बात की और सुधार एजेंडे के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया.

यूनुस और सोरोस के बीच क्या बात हुई?

यूनुस के दफ्तर ने सोशल मीडिया पर साझा किया, 'ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के नेतृत्व ने बुधवार को मुख्य अंतरिम सलाहकार से मुलाकात कर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण, निकाली गई संपत्ति का पता लगाने, गलत सूचना से निपटने और महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार करने की कोशिशों पर चर्चा की.'

DHAKA, January 29: The Open Society Foundations leadership on Wednesday met Chief Adviser to discuss Bangladesh's efforts to rebuild the economy, trace siphoned-off assets, combat misinformation, and carry out vital economic reforms.#Bangladesh #ChiefAdviser pic.twitter.com/CRHyEEeleA

— Chief Adviser of the Government of Bangladesh (@ChiefAdviserGoB) January 30, 2025