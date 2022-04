Boyfriend For Grandmother: पोती ने बुजुर्ग बनकर की चैटिंग और खोज निकाला दादी के लिए बॉयफ्रेंड!

Girl Become matchmaker For her Grandmother: आपने अब तक ऐसा तो कई बार देखा होगा कि कोई दादी अपनी पोती के लिए लड़का खोज रही हैं, वह अपनी पोती के लिए अच्छा जीवनसाथी तलाशने में समाज के लोगों से लेकर, मैचमेकर्स, मैरिज ब्यूरो हर जगह कोशिश करती हैं. लेकिन अब एक ऐसी लड़की चर्चा में है जिसने अपनी दादी के लिए बॉयफ्रेंड खोजने के लिए सारी हदें पार कर दीं और एक परफेक्ट मैच खोजने के बाद ही दम ली. जी हां! 29 साल की कार्ली कॉस्टेलो (Carli Costello) इन दिनों अपनी दादी के लिए बॉयफ्रेंड खोजने को लेकर तारीफें पा रही हैं.

बुजुर्ग बनकर की लोगों से चैट

कार्ली कॉस्टेलो एक हैप्पीली मैरिड महिला हैं, लेकिन उन्होंने हाल ही में अपनी दादी को बॉयफ्रेंड खोजने के लिए सारे के सारे डेटिंग ऐप्स डाउनलोड किए. उन्होंने अपनी दादी नाम से प्रोफाइल बनाई और पुरुषों के साथ मैच होने का नाटक किया और लोगों से चैट की. फिर चैट के हाइलाइट्स के स्क्रीनशॉट दादी को भेजती थी. फिर अपनी दादी की स्वीकृति के बाद वह आगे लोगों से बात करती थी.

दादी को मिला सच्चा प्यार

अंततः एक शख्स जब उसकी दादी को काफी ठीक लगा तो उसने दादी का फोन नंबर उसे दिया. कार्ली ने कहा कि उन्हें 'उन्हें प्यार में पड़ते देखना बहुत अच्छा अनुभव है और अब वे एक साथ अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं.' कार्ली ने अपने इस पूरे अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर किया. जहां कार्ली ने दादी और उनके नए जीवनसाथी को गले लगाते हुए, बार में नाचते हुए उनकी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं.

इसे भी पढ़ें: Astro Prediction: इस साल इन राशि वालों को मिलेगा तगड़ा Appraisal, जानिए हर राशि का हाल

खुद को कहा- 'कामदेव'

कार्ली ने अभी तक अपनी दादी और उनके प्रेमी के बारे में कोई और जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन उनके इस घुलने मिलने वाले वायरल वीडियो को कैप्शन दिया है, 'बस मुझे कामदेव कहो.'

LIVE TV