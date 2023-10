हमास ने बंधक बनाई गई इजरायली युवती का वीडियो किया जारी, म्यूजिक फेस्ट से किया था अगवा

World News in Hindi: हमास ने 7 अक्टूबर के हमले के दौरान बंधक बनाई गई एक इजरायली युवती का वीडियो जारी किया है. फिलिस्तीनी आतंकी ग्रुप के इस घातक हमले में 1400 लोग मार गए थे और जिसके बाद इजरायल और हमास के बीच युद्ध शुरू हो गया. हमलों के दौरान कथित तौर पर लगभग 200 लोगों को बंधक बना लिया गया था.

हमास की सैन्य शाखा इज़ अद-दीन अल-क़सम ब्रिगेड ने सोमवार को एक युवती का वीडियो जारी किया जिसने अपनी पहचान 21 वर्षीय मिया शेम (Mia Shem) के रूप में बताई. वीडियो में युवती की बांह पट्टियों में लिपटी नजर आ रही है.

वीडियो में युवती ने क्या कहा?

वीडियो में, युवती ने कहा कि वह गाजा सीमा के पास एक छोटे से इजरायली शहर सडेरोट से है. हमलों के दिन, वह किबुत्ज़ रीम पर सुपरनोवा सुक्कोट संगीत समारोह में भाग ले रही थी जब हमास के गुर्गों ने सभा पर हमला किया. संगीत समारोह में कम से कम 260 लोग मारे गए और मिया सहित अन्य को बंधक बना लिया गया.

एक मिनट से अधिक लंबे वीडियो में एक स्वास्थ्य देखभालकर्ता को मिया की चोट की ड्रेसिंग करते हुए दिखाया गया है. इजराइली युवती का कहना है कि उसकी चोट के लिए तीन घंटे तक सर्जरी की गई.

वीडियो में मिया कहती हैं, 'वे मेरी देखभाल कर रहे हैं, वे मेरा इलाज कर रहे हैं, वे मुझे दवा दे रहे हैं. सब कुछ ठीक है. मैं केवल अपने परिवार, अपने माता-पिता, अपने भाई-बहनों से जल्द से जल्द घर लौटने के बारे में पूछ रही हूं. कृपया हमें जितनी जल्दी हो सके यहां से बाहर निकालें.'

इजरायल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने ट्वीट कर पुष्टि की है कि मिया का पिछले सप्ताह अपहरण कर लिया गया था और बताया कि अधिकारी मिया के परिवार तक पहुंच गए हैं और उनके संपर्क में हैं. आईडीएफ ने लिखा, 'हमास द्वारा पब्लिश वीडियो में वे खुद को इंसान के रूप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि वे एक भयानक आतंकवादी संगठन हैं जो शिशुओं, बच्चों, पुरुषों, युवतीओं और बुजुर्गों की हत्या और अपहरण के लिए जिम्मेदार हैं.

