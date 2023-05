लोगों को बचाने गया हेलीकॉप्टर क्रूज शिप में टकराने से बचा, सामने आया ये डरावना वीडियो

खराब मौसम की चपेट में आने के बाद हेलिकॉप्टर समुद्र में लगभग दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा. पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में क्रूज में फंसे कुछ लोग दिख रहे हैं. साथ ही क्रूज के ऊपर बचाव अभियान में लगे हेलिकॉप्टर को देखा जा सकता है.

Coast Guard HH-60 almost crashes into the sea after being hit by bad weather while evacuating a passenger onboard a cruiseliner.

pic.twitter.com/HXjWWMDJD7

Breaking Aviation News Videos (@aviationbrk) May 2, 2023