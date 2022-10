VIRAL VIDEO: कार में बैठकर बर्गर खा रहा था युवक, तभी पुलिसकर्मी ने गेट खुलवाकर तड़ातड़ बरसा दी गोलियां; फिर...

Crime News: कार में बैठकर बर्गर खाना एक लड़के को भारी पड़ गया. पुलिस ने जब कार का गेट खुलवाया तो अंदर लड़का स्टेयरिंग शीट पर बैठकर बर्गर खा रहा था. पुलिसकर्मी ने पिस्टल दिखाकर उसे बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन वह तेज स्पीड से गाड़ी चलाकर वहां से भागने लगा. इसके बाद पुलिसकर्मी ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

2 अक्टूबर को हुई घटना

हेल्थकेयर एडवोकेट और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर केंडल ब्राउन ने ट्वीट करके इस घटना का वीडियो पोस्ट कर किया है. ज़ी न्यूज इस वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है. रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना अमेरिका के सैन एंटोनियो इलाके में बने फास्ट फूड रेस्तरां की पार्किंग में 2 अक्टूबर को हुई. पुलिसकर्मी जेम्स ब्रेनेंड मार्केट के बाहर गश्त कर रहा था. इसने पार्किंग में एक कार खड़ी हुई दिखी. उसने खटखटाकर गेट खुलवाया तो अंदर स्टेयरिंग सीट पर एक लड़का बैठकर बर्गर खा रहा था.

पुलिसकर्मी ने बरसा दी गोलियां

पुलिसकर्मी ने लड़के को बाहर निकलने के लिए कहा. लड़के ने जब इसकी वजह पूछी तो पुलिसकर्मी ने उस पर तड़ातड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी. अचानक फायरिंग होने से उसमें बैठा लड़का घबरा गया और उसने तेज स्पीड में गाड़ी भगा दी. इस घटना में 17 वर्षीय लड़का एरिक कांटू बुरी तरह घायल हो गया. उसे बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

Earlier this week, a San Antonio cop abruptly confronted a teen eating in a McDonalds parking lot & demanded the teen exit his vehicle.

When the teen asked why, the cop immediately assaulted & then shot him MULTIPLE TIMES. Cop tried to (falsely) claim the teen had struck him 1st pic.twitter.com/ATNKj4fVgi

— Kendall Brown (@kendallybrown) October 7, 2022