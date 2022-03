UN की इमरजेंसी मीटिंग में यूक्रेन बोला- हमारे आंसू देखो, भारत ने कही ये बात

जिनेवा: रूस-यूक्रेन जंग (Russia-Ukraine War) पर संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की इमरजेंसी बैठक में भारत ने एक बार फिर साफ किया कि वो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में है. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति (TS Tirumurti ) ने 11वें आपातकालीन विशेष सत्र में भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि नई दिल्ली का दृढ़ विश्वास है कि कूटनीति के रास्ते पर लौटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है.

टीएस तिरुमूर्ति (TS Tirumurti) ने यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत अपने नागरिकों को तत्काल यूक्रेन से निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है. उन्होंने सदस्य देशों से कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मानवीय मुद्दा है और इस पर तुरंत ध्यान दिए जाने की जरूरत है. गौरतलब है कि यूक्रेन में भारतीय छात्रों के साथ मारपीट की भी खबरें सामने आई हैं.

Peaceful settlement of disputes has been India's consistent position; my govt firmly believes that there's no other choice but to return to the path of diplomacy: India's Permanent Rep to UN, TS Tirumurti, at 11th Emergency Special Session of UNGA on #Ukraine pic.twitter.com/TjLeLpr5nR

