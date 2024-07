India China Border: जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री से हाथ तो मिलाया पर 3M कहकर सुना भी दिया

India China LAC News: बार-बार बॉर्डर पर माहौल खराब कर रहे चीन को भारत ने एक बार फिर आगाह किया है. कजाखिस्तान की राजधानी अस्ताना में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की आज मुलाकात हुई है. दोनों ने हाथ तो मिलाया लेकिन रिश्तों में गर्मजोशी नहीं दिखी. बैठक के समय जयशंकर ने 3एम की बात कर चीन को स्पष्ट संदेश भी दे दिया. जी हां, उन्होंने साफ कहा कि LAC का सम्मान और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करना जरूरी है. विदेश मंत्री ने कहा कि आपसी सम्मान यानी Mutual respect, आपसी संवेदनशीलता यानी Mutual sensitivity और आपसी हित यानी Mutual interest ही हमारे द्विपक्षीय संबंधों को दिशा देंगे.

भारत का साफ तौर पर मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता दोनों देशों के बीच सामान्य संबंधों के लिए अहम है. चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिलने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की.

Met with CPC Politburo member and FM Wang Yi in Astana this morning.

Discussed early resolution of remaining issues in border areas. Agreed to redouble efforts through diplomatic and military channels to that end.

Respecting the LAC and ensuring peace and tranquility in the… pic.twitter.com/kR3pSFViGX

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) July 4, 2024