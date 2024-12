सीरिया के हालात बिगड़ते ही भारत ने एयरलिफ्ट किए 75 नागरिक, 44 कश्मीरी भी शामिल

India Syria: सीरिया में तख्त पलट हो गया है, विरोधी ग्रुप हयात तहरीर अल शाम ने सीरिया पर कब्जा कर लिया है और अब देश की बागडोर उसके हाथों में आ गई है. साथ ही कब्जे के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद भी देश छोड़कर भाग चुके हैं. बताया जा रहा है कि वो अपने परिवार के साथ इजरायल गए हैं, जहां पर उन्हें शरण दी गई है. सीरिया के हालात को खराब होता देख सभी देश अपने-अपने नागरिकों की सुरक्षा में लगे हुए हैं. भारत ने भी अपने 75 नागरिकों को सीरिया से बाहर निकाला है.

भारत ने सीरिया में विद्रोही बलों द्वारा बशर अल असद की सरकार को अपदस्थ किए जाने के दो दिन बाद मंगलवार को वहां से 75 भारतीय नागरिकों को बाहर निकाला. विदेश मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा स्थिति के आकलन के बाद दमिश्क और बेरूत में मौजूद भारतीय दूतावासों ने निकासी के अमल को अंजाम दिया. देर रात जारी बयान में कहा गया,'भारत सरकार ने सीरिया के अंदर हाल में हुए घटनाक्रम के बाद आज 75 भारतीय नागरिकों को वहां से निकाला.'

All 75 Indian nationals evacuated from Syria including 44 ‘zaireen’ from Jammu & Kashmir who were stranded at Saida Zainab, have now reached Beirut. Ambassador @NoorRahman_IFS received them upon their arrival in Beirut. They will return by available commercial flights to India. https://t.co/UWdEDDW7Cj pic.twitter.com/WVGGQ2K12g

— India in Lebanon (Embassy of India, Beirut) (@IndiaInLebanon) December 10, 2024