UK: फूल नहीं चिंगारी है...लंदन में भारतीय महिला टीम के वेलकम में लगे जोशीले नारे, देखिए वीडियो

London News: लंदन में इंडियन हाई कमिशन ने भारतीय महिला सीनियर हॉकी टीम को सम्मानित करने के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम की मेजबानी की. यह कार्यक्रम खेल के प्रति उनके समर्पण, उपलब्धियों और योगदान का जश्न मनाने के लिए था. इस दौरान इंडिया हाउस के बाहर जब भारतीय टीम पहुंची तो हाथों में तिरंगा लिए लोगों ने ‘फूल नहीं चिंगारी है- ये भारत की नारी है’ जैसे जोशीले नारों के साथ उनका स्वागत किया.

बता दें भारतीय टीम एफआईएच हॉकी प्रो लीग 2023-24 के यूरोपीय सेगमेंट के लिए यूनाइटेड किंगडम में हैं.

भारतीय उच्चायुक्त ने की टीम की तारीफ

भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन के लिए टीम की प्रशंसा की. अपने उद्घाटन भाषण में, खिलाड़ियों के कौशल, दृढ़ संकल्प की सराहना की.

#WATCH | The High Commission of India hosted an event at India House to honour the Indian Women's Senior Hockey Team. The event was a celebration of their dedication, achievements, and contributions to the sport.

The team is in the United Kingdom for the European segment of the… pic.twitter.com/1iLTTtgnuJ

— ANI (@ANI) May 29, 2024