Iran Protest: लोगों ने जलाई सुप्रीम लीडर खामनेई की तस्वीर, लगाया 'मुल्लाओं को जाना होगा' का नारा

Iran News: ईरान (Iran) में हिजाब (Hijab) के खिलाफ प्रदर्शन जोरों पर है. बड़ी संख्या में महिलाएं, युवती महसा अमीनी (Mahsa Amini) की मौत और हिजाब का विरोध कर रही हैं. इस बीच, तेहरान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रदर्शनकारी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की एक बड़ी तस्वीर को जलाते हुए नजर आ रहे हैं. प्रदर्शन के दौरान लोग 'मुल्लाओं को जाना होगा' के नारे में भी लगाते दिख रहे हैं. सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल (Viral) हुए हैं जिसमें महिलाएं हिजाब जलाती और अपने बाल काटती हुई दिख रही हैं. हालांकि ईरान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन (Hijab Protest) से खुश नहीं हैं. ईरान का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स सड़क पर जा रही महिला को सरेआम थप्पड़ मारता दिख रहा है. हालांकि जब वो जाने लगता है तो लोग उसे पकड़कर उसकी कुटाई कर देते हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

महिला को मारने वाले को गुस्साई भीड़ ने पीटा

बता दें कि ईरान में मोरलिटी के नाम पहले महिलाओं के साथ सरेआम मारपीट करना आम था. लेकिन अब ईरान में हालात बदल गए हैं. महिला को थप्पड़ मारने वाला शख्स वहां से चुपचाप निकल नहीं सका. लोगों ने उसे पकड़ा और पीट दिया. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि महिला सड़क पर जा रही थी. एक शख्स सड़क पर अपनी बाइक खड़ी करता है और महिला की तरफ जाता है. इसके बाद वो महिला को थप्पड़ जड़ देता है और आराम से अपनी बाइक पर आकर बैठ जाता है. जब वह वहां से जाने लगता है, तभी एक आदमी पीछे दौड़कर आता है और उसको पकड़ लेता है. फिर महिलाएं और बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं और उसको पीटने लगते हैं.

The internet is now being cut in Iran because they don’t want people to see things like this: a man slaps a woman and thinks he can calmly walk away. Where such actions were commonplace before, there are now dire consequences - significantly handed out by other men. pic.twitter.com/iQ2llURxLS

