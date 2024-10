Israel Hezbollah War: अब लेबनान में घुस गई इजरायल की फौज, हिज्बुल्ला के हर आतंकी को ढूंढकर मारेंगे

World News in Hindi: हिज्बुल्ला के सरगना नसरल्ला को ढेर करने के बाद अब इजरायल की सेना लेबनान में घुस गई है. जी हां, कुछ घंटे पहले इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में घुसना शुरू कर दिया. यह ग्राउंड ऑपरेशन इजरायल में स्थानीय समय के हिसाब से रात के करीब 10 बजे शुरू हुआ. उधर, कुछ वीडियो में इजरायल की सीमा से लेबनानी फौज को वापस जाते देखा गया है. बताया जा रहा है कि लेबनान की सेना को बॉर्डर से कम से कम 5 किमी दूर जाने का आदेश दिया गया था.

इजरायल की सेना (IDF) ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में तड़के 4.32 बजे बताया कि कुछ घंटे पहले आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिज़्बुल्ला के आतंकी ठिकानों और इन्फ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हुए जमीनी कार्रवाई शुरू की है. इजरायल ने साफ कहा है कि यह एक्शन सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर सीमित, बिल्कुल स्थानीय और टारगेटेड ग्राउंड रेड है. ये इलाके सीमा के पास के गांवों में मौजूद हैं और नॉर्थ इज़रायल के लिए खतरा बने हुए हैं.

In accordance with the decision of the political echelon, a few hours ago, the IDF began limited, localized, and targeted ground raids based on precise intelligence against Hezbollah terrorist targets and infrastructure in southern Lebanon. These targets are located in villages…

— Israel Defense Forces (@IDF) September 30, 2024