UN में जैसे ही पाकिस्तान ने JK का नाम लिया, तुरंत सुधांशु त्रिवेदी ने ROR का लगाया 'वीटो', उधेड़ दी बखिया

Sudhanshu Trivedi slams Pakistan: बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने संयुक्त राष्ट्र (UN) के मंच से पाकिस्तान को भारत का कड़ा जवाब दिया है. बीजेपी प्रवक्ता सुघांशु त्रिवेदी ने पाकिस्तान के झूठे दावों पर पलटवार करते हुए कहा, "जम्मू-कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा था और रहेगा.

पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर UN में उठाई आवाज

पाकिस्तान किसी भी तरह से तथ्यों को बदल नहीं सकता." त्रिवेदी ने यह बयान उस समय दिया जब पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर UN में अपनी आवाज उठाई थी. उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति और स्थिति स्पष्ट है, और किसी भी बाहरी दबाव या प्रभाव से भारत की संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ेगा. त्रिवेदी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को अपने आंतरिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बजाय इसके कि वह भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे.

सुधांशु त्रिवेदी ने ROR अधिकार का किया प्रयोग

संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने कश्मीर के मुद्दे पर अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को जमकर लताड़ा. राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ‘‘भारत ने पाकिस्तान द्वारा की गईं टिप्पणियों पर जवाब देने के अपने अधिकार को चुना है, जिसने एक बार फिर इस प्रतिष्ठित निकाय को अपने एजेंडे से भटकाने का प्रयास किया है.’’

While discussions in United Nations on UN Peacekeeping operations when the representative from Pakistan speaking on the same subject of UN peacekeeping, tried to digress the subject and unnecessarily mentioned that Pakistan’s involvement with UN peacekeepers started when UN has… pic.twitter.com/kbpycmEX2u

— Dr. Sudhanshu Trivedi (@SudhanshuTrived) November 9, 2024