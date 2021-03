Afghanistan के राष्ट्रपति की जगह Pakistan के पूर्व आर्मी चीफ का नाम ले बैठे Joe Biden, अब उड़ रहा मजाक

वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) अपनी पहली ही प्रेस कांफ्रेंस (Press Conference) में गलती कर बैठे, जिसकी वजह से अब उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है. दरअसल, पत्रकारों के सवालों का जवाब देते वक्त बाइडेन अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी (Ashraf Ghani) का नाम भूल गए और उनकी जगह पाकिस्‍तान सेना के पूर्व जनरल अशफाक परवेज कयानी (Ashfaq Parvez Kayani) का नाम ले बैठे. सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति की इस गलती का काफी मजाक उड़ रहा है. बता दें कि उपराष्ट्रपति रहने के दौरान जो बाइडेन ने कई बार जनरल कयानी से मुलाकात की थी.

बाइडेन व्‍हाइट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान अफगानिस्तान (Afghanistan) के मुद्दे पर पत्रकारों से सवालों का जवाब दे रहे थे. इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि रक्षा मंत्री जनरल लॉयड ऑस्टिन (Lloyd J. Austin) हाल ही में अफगानिस्‍तान के राष्‍ट्रपति कयानी से मिले हैं, वो काबुल में अफगानिस्‍तान के लीडर हैं. उन्‍होंने ये भी कहा कि अब वह इस बारे में ऑस्टिन द्वारा उन्‍हें ब्रीफ किए जाने का इंतजार कर रहे हैं. राष्ट्रपति की इस भूल पर कुछ देर के लिए पत्रकार भी चौंक गए. हालांकि, बाइडेन को अपनी गलती का अहसास नहीं हुआ.

Biden on Afghanistan “It’s gonna be hard to meet D May 1 deadline...we’ve been meeting with our NATO allies &if we leave we'll do in a safe &orderly way...it's not my intention to stay there for a long time... we will leave &the question is when we leave?” pic.twitter.com/dAzj7JgHmh

— Ahmad Mukhtar (@AhMukhtar) March 25, 2021