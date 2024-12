जस्टिन ट्रूडो से अब कनाडा पुलिस का भरोसा भी उठा, ट्वीट कर सुनाई खरी-खोटी, मांगा इस्तीफा

Justin Trudeau: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की मांग तेज हो रही है. एक अभूतपूर्व कदम में टोरंटो पुलिस एसोसिएशन (TPA) नामक कनाडाई पुलिस श्रम संगठन ने प्रधानमंत्री ट्रूडो के इस्तीफे की मांग की है. यह मांग आपराधिक कानून में संशोधन के प्रस्ताव को लेकर की गई है. TPA ने अपने बयान में कहा कि उसने ट्रूडो पर 'सही कारणों से सही निर्णय लेने' की अपनी आस्था खो दी है. पुलिस संगठन ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर लिखा,'इस्तीफा देने और इन महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षा मुद्दों को किसी और के हाथों में छोड़ने का समय आ गया है.'

हाल ही में सांसद अनिता आनंद ने 2024 के फॉल इकोनॉमिक स्टेटमेंट में कनाडाई सरकार के ज़रिए कई बदलावों का प्रस्ताव साझा किए थे. इन प्रस्तावित बदलावों में शामिल हैं:-

- हिंसक और बार-बार अपराध करने वालों को जवाबदेह ठहराने के लिए आपराधिक कानून में संशोधन.

- ऑटो चोरी और घरों में घुसपैठ जैसे अपराधों के लिए सख्त जमानत शर्तें.

- कनाडाई सीमा सेवा एजेंसी (CBSA) के अधिकारियों को निर्यात के लिए तय सामानों की जांच करने का अधिक अधिकार देना.

अनिता आनंद ने कहा कि इन संशोधनों का मकसद हिंसक और बार-बार अपराध करने वालों को जिम्मेदार ठहराना है. हालांकि पुलिस संघ इससे नाराज हो गया और टिप्पणी की करते हुए लिखा,'यह हास्यास्पद है. नौ साल तक कुछ नहीं करने के बाद, आप उस समय को चुनते हैं जब आपकी सरकार अराजकता में डूब रही है, हमें प्रस्तावों से शांत कर रहे हैं? यह मजाक है.'

इस बीच, डरहम रीजनल पुलिस एसोसिएशन ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा,'सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री के पोर्टफोलियो में वृद्धि करने से उनके मौजूदा एजेंडे पर ध्यान देने की क्षमता कम हो जाती है. खाली वादे और औपचारिक बयान हमारे सदस्यों व आम जनता के लिए बेमतलब हैं. हिंसक अपराध, बंदूक अपराध और वास्तविक जमानत सुधार की कमी सिर्फ जनता, अधिकारियों और समाज को खतरे में डालती है.' इसमें कहा गया है,'अब समय आ गया है कि हम ऐसी सरकार चुनें जो खोखले वादों के बजाय बहुत जरूरी बदलावों को पूरा करे.'

